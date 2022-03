Uitzonderlijke droogte in de Verenigde Staten doet katoenprijzen stijgen

New York - Een aanhoudende droogte in delen van het midden van de Verenigde Staten heeft katoen maandag naar de hoogste prijs in meer dan tien jaar gedreven.

De plantaardige vezel bereikte 1,3171 dollar per pond (ongeveer 453 gram) op het belangrijkste Amerikaanse termijncontract, 7 procent hoger dan de dag ervoor en bijna 50 procent hoger dan medio september. Je moet teruggaan tot juli 2011 om een hogere prijs te vinden.

Noordwest-Texas, de staat die goed is voor ongeveer 40 procent van de katoenproductie in de Verenigde Staten, heeft sinds begin januari te kampen met een uitzonderlijk gebrek aan regenval. Katoen wordt geplant van maart tot juni, afhankelijk van de regio. "De omvang van de oogst zal dus zeer onzeker zijn," aldus John Robinson, professor aan de Texas A&M University en katoenspecialist. Velen vergelijken de huidige weersomstandigheden nu al met de ergste droogte die de VS ooit voor katoen heeft gekend, namelijk in 2011.

In die tijd stegen de prijzen tot 2,27 dollar per pond. Deze droogte treft een markt die al krap was door de toegenomen vraag naar katoenen textiel als gevolg van de pandemie en het feit dat meer tijd thuis wordt doorgebracht. Bovendien heeft China, veruit de grootste producent en importeur ter wereld, zijn vraag opgedreven. Een ander verschijnsel is de snel stijgende prijs van bestrijdingsmiddelen, die vaak op grote schaal bij de katoenteelt worden gebruikt en uit aardolie worden gewonnen.

Terwijl hoge katoenprijzen naar verwachting zouden leiden tot een sterke toename van het katoen areaal in de VS, zullen de kosten van bestrijdingsmiddelen die groei naar verwachting beperken, vertelde Arlan Suderman van makelaar StoneX aan de lokale PBS-zender in Iowa. Daar komt volgens John Robinson nog een golf van speculatieve aankopen bij, aangedreven door de steeds sneller stijgende prijzen. "De dynamiek is vergelijkbaar met wat je ziet bij veel grondstoffen," vatte Arlan Suderman samen, verwijzend naar speculatieve beleggers. "Er is een geschiedenis van fundamentals en er is ook veel geld dat op inflatie jaagt."

