Under Armour, Inc. houdt omzet stabiel in Q3

Terwijl veel retailers hun omzet zien dalen in Q3, meldt Under Armour, Inc. een stabiele omzet van 1,4 miljard dollar (1.2 miljoen euro) in vergelijking met vorig jaar.

De groothandelsinkomsten daalden met 7 procent tot 830 miljoen dollar (710 miljoen euro) en de direct-to-consumer-inkomsten stegen met 17 procent tot 540 miljoen dollar (461 miljoen euro), aangedreven door een aanhoudende sterke groei in e-commerce. De omzet in Noord-Amerika daalde met 5 procent tot 963 miljoen dollar (823 miljoen euro) en de internationale omzet steeg met 18 procent tot$433 miljoen dollar (370 miljoen euro), zo meldt het Amerikaanse sportbedrijf in een persbericht. .

De omzet uit kleding daalde met 6 procent tot 927 miljoen dollar (792 miljoen euro). De inkomsten uit schoenen stegen met 19 procent tot 299 miljoen dollar (255 miljoen euro). De categorie accessoires bracht voor Under Armour, Inc. 145 miljoen dollar in het laatje dankzij een stijging van 23 procent in het derde kwartaal.De bruto winstmarge daalde met veertig punten naar 47,9 procent in vergelijking met 2019, vooral door de impact van de coronacrisis. Het netto inkomen bedroeg 39 miljoen dollar (33 miljoen euro), het aangepaste netto inkomen was $118 miljoen (100 miljoen euro), aldus het persbericht.

Under Armour denkt dat in de toekomst de omzet ongeveer tien procent zal dalen in vergelijking met de resultaten van 2019. Die verwachting is onder andere beïnvloed door de effecten van de coronacrisis.

Beeld: Under Armour Newsroom