Under Armour, Inc. neemt ‘regeneratief’ modemerk Unless over

Een bijzondere stap voor Under Armour, Inc. Het bedrijf is op overnamepad gegaan en heeft het oog laten vallen op een regeneratief modemerk, aldus een persbericht. Het gaat om het merk Unless, maar hoeveel geld gemoeid is bij de overname is niet bekend.

Unless Collective, Inc - ook wel bekend als Unless - omschrijft zichzelf als ‘ ‘s werelds eerste volledig plantaardige, plasticvrije regeneratieve modemerk’. (Regeneratief verwijst naar een positieve ecologische en sociale impact maken met de manier van handelen.) Het merk laat zich inspireren door skaters, outdoor en surfen. “Unless maakt kleding die gemaakt is door de elementen, die gedragen kunnen worden in de elementen en met een gerust hart teruggegeven kunnen worden aan de elementen”, aldus de omschrijving.

Met de overname van het merk krijgt Under Armour, Inc. er ook een nieuwe directielid bij. Unless-oprichter Eric Liedtke zal zich aansluiten als executive vice president of brand strategy. Het persbericht maakt echter nog niet duidelijk wat de plannen zijn voor het merk Unless onder de nieuwe eigenaar. Wel zal Liedtke naar verluidt ‘Unless blijven leiden en cureren’.