Under Armour, Inc. stelt verwachtingen naar beneden bij

Sportmerk Under Armour, Inc. stelt zijn verwachting voor het gehele boekjaar naar beneden bij vanwege de resultaten van het eerste kwartaal. Under Armour, Inc. maakte vandaag zijn financiële resultaten bekend voor het eerste kwartaal van boekjaar 2023 dat eindigde op 30 juni en op 1 april 2022 begon.

De omzet bleef vergeleken met het voorgaande jaar gelijk op 1,3 miljard dollar (omgerekend 1,3 miljard euro). Vanwege de resultaten van het eerste kwartaal, heeft het bedrijf de verwachting voor het gehele boekjaar bijgesteld. De verwachting is dat het operationeel inkomen uitkomt op 300 tot 325 miljoen dollar (omgerekend 295 tot 319 miljoen euro), vergeleken met de eerdere schatting van 375 tot 400 miljoen dollar (omgerekend 369 tot 393 miljoen euro).

De omzet van de groothandel steeg met 3 procent tot 792 miljoen dollar (omgerekend 778 miljoen euro) en de omzet van direct-to-consumer activiteiten daalde met 7 procent tot 521 miljoen dollar (omgerekend 511 miljoen euro), als gevolg van een daling van de omzet van winkels in eigen beheer met 8 procent. De omzet afkomstig van e-commerce daalde met 6 procent en was goed voor in totaal 39 procent van de totale direct-to-consumer activiteiten in het kwartaal.

De inkomsten in Noord-Amerika bleven vergeleken met vorig jaar gelijk en bedroegen 909 miljoen dollar (omgerekend 896 miljoen euro). De internationale omzet daalde met 3 procent tot 431 miljoen dollar (omgerekend 423 miljoen euro). Binnen de gehele omzet daalde de omzet van kleding met 1 procent tot 868 miljoen dollar (omgerekend 852 miljoen euro), en de omzet van schoeisel steeg met 1 procent tot 347 miljoen dollar (omgerekend 341 miljoen euro). De inkomsten uit accessoires daalden met 13 procent tot 97 miljoen dollar (omgerekend 96 miljoen euro).

Het netto inkomen was 8 miljoen dollar (omgerekend 8 miljoen euro). Het aangepaste netto inkomen is 15 miljoen dollar (omgerekend 15 miljoen euro).

‘We blijven optimistisch over de kracht van ons merk terwijl we door de huidige omgeving navigeren,’ zegt Under Armour Interim President en CEO Colin Browne in het persbericht. Hij vervolgt met: "Onze niet-aflatende aanpak wanneer het gaat om het leveren van baanbrekende innovatie zal zich blijven manifesteren in 2022 en daarna, terwijl we werken aan het ontketenen van het volledige potentieel van het merk Under Armour."

Under Armour werd in 1996 opgericht door voormalig American Football speler Kevin Plank. Under Armour is gevestigd in Baltimore in de Verenigde Staten. Het Europese hoofdkantoor bevindt zich in Amsterdam. Under Armour nam in 2016 de Belgische modeontwerper Tim Coppens, een alumnus van de Antwerpse modeacademie aan voor een nieuwe collectie: Under Armour Sportswear.