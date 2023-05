Under Armour, Inc. ziet omzet en winst verbeteren in boekjaar 2023

Under Armour, Inc. heeft in het boekjaar 2023, dat afliep op 31 maart 2023, zowel de omzet als de winst zien verbeteren. De omzet verbeterde met 3 procent en de nettowinst kwam ruim 100 miljoen Amerikaanse dollar hoger uit dan een boekjaar eerder, zo blijkt uit het jaarverslag.

De omzet kwam door de stijging neer op 5,9 miljard dollar - zo’n 5,4 miljard euro. De grootste stijging zag het bedrijf in de regio EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) waar de omzet met 13 procent steeg. Latijns-Amerika volgt met een stijging van 11 procent en in het Asia-Pacific gebied nam de omzet met 3 procent toe. In thuisregio Noord-Amerika nam de omzet juist 1 procent af.

Verdeeld over de diverse categorieën waarin Under Armour, Inc. actief is, werd de meeste omzet behaald met de verkoop van kleding - namelijk 3,9 miljard dollar (3,6 miljard euro). Schoenen leverden het bedrijf een omzet van 1,5 miljard dollar (1,4 miljard euro) op dankzij een stijging van 15 procent in de categorie. Accessoires waren door een plus van 7 procent goed voor 409 miljoen, zo’n 373,6 miljoen euro.

Het netto inkomen, de winst, kwam in het boekjaar neer op 387 miljoen dollar (zo’n 353,5 miljoen euro). Het voorgaande boekjaar lag de netto winst nog op 222 miljoen dollar - omgerekend 202,8 miljoen euro.