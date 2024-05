Under Armour kondigt herstructurering en ontslagen aan

Sportmodebedrijf Under Armour, Inc. kondigt een herstructurering aan. De melding wordt gemaakt als onderdeel van de publicatie van de jaarcijfers. Uit het verslag blijkt dat het netto inkomen bijna gehalveerd is en de omzet met enkele procenten is teruggelopen.

De omzet van het bedrijf komt neer op 5,7 miljard dollar (5,2 miljard euro). Dit resultaat werd behaald door een daling van 3 procent op jaarbasis. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door slechtere resultaten in Noord-Amerika en de wholesaletak. Waar deze twee takken een daling laten zien, toont Under Armour, Inc. internationaal en in het direct-to-consumer kanaal juist groei. Noord-Amerika en de wholesaletak brengen echter de meeste omzet binnen, waardoor de dalingen hier een sterker effect hebben op de totale omzet.

Het netto inkomen van Under Armour, Inc. kwam in het boekjaar neer op 232 miljoen dollar. Het is een kleine halvering van een jaar eerder.

Under Armour verwacht verdere daling resultaten, zet herstructurering in

Vanwege de behaalde resultaten besluit Under Armour, Inc. een herstructurering door te voeren. “Als gevolg van een samenloop van factoren, waaronder een lagere vraag vanuit het groothandelskanaal en een inconsistente uitvoering in ons hele bedrijf, grijpen we dit kritieke moment aan om proactieve beslissingen te nemen om een premium positionering voor ons merk op te bouwen, wat op de korte termijn druk zal uitoefenen op onze top- en bottom line”, aldus CEO Kevin Plank in het jaarverslag. “In de komende 18 maanden is er een belangrijke kans om de kracht van Under Armour's merk te herstellen door meer te bereiken, door minder te doen en door ons te richten op onze kernactiviteiten: het stimuleren van de vraag door betere producten en storytelling, slimmere acties zoals het vereenvoudigen van ons bedrijfsmodel en het verbeteren van onze consumentenervaring. Tegelijkertijd richten we ons op kostenbeheersing en het implementeren van de strategieën die nodig zijn om ons merk te laten groeien en de aandeelhouderswaarde te verbeteren.”

Die herstructurering moet uiteindelijk kostenbesparingen en verbeteringen opleveren, maar brengt ook kosten met zich mee. Under Armour, Inc. geeft aan dat het kosten tussen de 70 miljoen en 90 miljoen dollar verwacht gelinkt aan dit plan. Een deel van deze kosten wordt gereserveerd voor ‘ontslagvergoedingen voor medewerkers’. Hoeveel ontslagen er precies gaan vallen is op dit moment onduidelijk.

De verwachting voor het boekjaar 2025 wordt dan ook getemperd. Het bedrijf verwacht een omzetdaling tussen de 10 en 15 procent. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de verwachtte daling in Noord-Amerika omdat het bedrijf in de regio ‘het bedrijf wil resetten na jaren van kortingsacties’. Internationaal verwacht het bedrijf een kleinere daling.