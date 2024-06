Under Armour schikt in rechtszaak en moet 434 miljoen dollar betalen

Under Armour gaat akkoord met een schikking van 434 miljoen dollar voor een rechtszaak uit 2017, schrijft CNN. De sportkledingfabrikant zou niet eerlijk geweest zijn tegen zijn aandeelhouders over de omzetgroei om aan de eisen van Wall Street te voldoen. Omgerekend komt het schikkingsbedrag overeen met 405 miljoen euro.

CEO Kevin Plank zou opzettelijk betere omzetcijfers hebben geschetst dan dat het bedrijf werkelijk behaalde. Daarvoor betaalde Under Armour in 2021 al eens een boete van 9 miljoen dollar aan de Amerikaanse waakhond SEC. Middels een onderzoek kwam de Amerikaanse waakhond er achter dat Under Armour gebruik maakte van verkooptactiek om 408 miljoen dollar aan bestellingen in de tweede helft van 2015 te versnellen of naar voren te halen. De investeerders waren hier niet van op de hoogte, zo luidde het oordeel volgens CNN.

De schikking is onder voorbehoud goedgekeurd door de rechtbank en voorkomt een geplande rechtszaak op 15 juli. De eerste 100 miljoen dollar van de schikking wordt dit jaar betaald. Volgend jaar staat de betaling van de overige 334 miljoen dollar op de planning.