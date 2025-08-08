Under Armour toont verbetering in operationeel resultaat

Under Armour, Inc. is het boekjaar gestart met een kleine omzetdaling van 4 procent. Het Amerikaanse bedrijf noteert in het eerste kwartaal ook nog een nettoverlies.

De omzet komt neer op 1,1 miljard dollar (944,3 miljoen euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag. De EMEA-regio is de enige regio waarin het bedrijf niet te maken heeft met een omzetdaling. Hier steeg de omzet namelijk met 10 procent.

Het bedrijf kondigde in mei 2024 een herstructurering aan waardoor er nu ook herstructureringskosten drukken op het resultaat. Deze kosten alleen al zijn goed voor 13 miljoen dollar. Onder de streep komt het resultaat neer op een nettoverlies van 3 miljoen dollar.

Worden de kosten van de herstructurering weggestreept, dan toont het operationele inkomen in ieder geval een verbetering. Het voorgaande eerste kwartaal werd er namelijk een operationele winst behaald van 8 miljoen dollar, maar dit is in een jaar tijd al gestegen naar 24 miljoen dollar.