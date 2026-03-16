Uniqlo Europe boekt recordwinst van 243,3 miljoen euro in boekjaar 2025

Het Japanse Fast Retailing presenteert een aanzienlijke prestatiestijging voor zijn Europese dochteronderneming Uniqlo Europe over het boekjaar eindigend op 31 augustus 2025. Het bedrijf rapporteert een nettowinst van 243,3 miljoen euro, een stijging van 9,12 procent ten opzichte van de 222,93 miljoen euro in 2024. Deze groei bevestigt de positie van de regio als snelst groeiende divisie binnen de groep, met een transitie van post-Covid-19-herstel in 2021 naar primaire aanjager van de wereldwijde omzet.

De omzet over het jaar bedraagt 2,27 miljard euro, een stijging van 34 procent ten opzichte van de voorgaande periode. Het bedrijf schrijft deze expansie toe aan de aanhoudende resonantie van de LifeWear-filosofie bij Europese consumenten, naast een aanzienlijke instroom van jongere klanten. Trending items zoals de virale mini-schoudertas, bra-tops en geplooide broeken zijn belangrijke bijdragers aan het verkoopmomentum in de zomer.

Uitbreiding van fysieke winkels

Het bedrijf zet zijn agressieve fysieke expansie voort met de opening van tien nieuwe winkels gedurende het boekjaar. Het totale portfolio komt daarmee op 88 locaties in elf landen. Na de balansdatum opent Uniqlo al zes extra winkels, waaronder drie in Duitsland en nieuwe locaties in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Regionale flagshipstores in grote steden blijven dienen als bestemmingen voor de presentatie van kernproductlijnen en duurzaamheidsinitiatieven.

De financiële gezondheid van het bedrijf blijft robuust, met een groei van het eigen vermogen naar 629,87 miljoen euro, tegenover 420,44 miljoen euro in 2024. Ondanks de stijgende inflatie en hogere kosten van levensonderhoud bereikt de operationele winst vóór bijzondere waardeverminderingen 323,43 miljoen euro, een stijging van 14,20 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De brutowinstmarge blijft stabiel op 59 procent, ondanks een lichte daling van één procent ten opzichte van 2024 door wisselkoersschommelingen en stijgende inkoopkosten.

Strategische duurzaamheids- en circulariteitsdoelen

Uniqlo integreert in toenemende mate circulaire economie-praktijken via het Re.Uniqlo-initiatief. Per 31 augustus 2025 exploiteert het bedrijf zeven Re.Uniqlo Studio-locaties in het Verenigd Koninkrijk, met reparatie-, remake- en personalisatiediensten zoals Japanse Sashiko-steken. De groep streeft naar een aandeel van ongeveer 50 procent gerecyclede en lage-emissiematerialen in de collecties tegen 2030. In boekjaar 2025 stijgt dit cijfer naar 19,4 procent, tegenover 15,9 procent in het voorgaande jaar.

Daarnaast bereikt Uniqlo het doel om honderd procent hernieuwbare elektriciteit te gebruiken voor het merendeel van de Europese activiteiten. Het bedrijf kondigt ook plannen aan voor de lancering van wide straight jeans in september 2025, gemaakt met 26 procent gerecycled katoen afkomstig van productieresten. Deze initiatieven maken deel uit van een bredere groepsstrategie om tegen 2050 netto-nul broeikasgasemissies te bereiken.

Toekomstvisie voor 2027

De directie spreekt vertrouwen uit in de toekomstige prestaties en meldt dat vroege rapportages over het eerste kwartaal van boekjaar 2026 wijzen op aanhoudende dubbelcijferige groei.

Fast Retailing stelt ambitieuze doelen voor de regio: een Europese omzet van 500 miljard yen (2,74 miljard euro) en een operationele winstmarge van twintig procent tegen het einde van boekjaar 2027.