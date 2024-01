Uniqlo International verbetert resultaten in eerste kwartaal

De omzet van Fast Retailing, het moederbedrijf van Uniqlo International, steeg met 13,2 procent naar 810,8 miljard yen (5,1 miljard euro) in het eerste kwartaal. Het bedrijfsresultaat groeide met 25,3 procent naar 146,6 miljard yen (918,2 miljoen euro).

Ingezoomd op Uniqlo International steeg de omzet met 23,3 procent naar 441,3 miljard yen (2,8 miljard euro) en sprong het bedrijfsresultaat met 35,8 procent naar 77,8 miljard yen (487,3 miljoen euro). De regio’s Groot-China, Noord-Amerika en Europa rapporteerden aanzienlijke stijgingen in de omzet en winst, terwijl Zuidoost-Azië, India en Australië iets achterbleven als gekeken wordt naar de verwachtingen. Desondanks werden ook hier omzetgroeien geboekt.

Het bedrijf meldt in een verklaring dat de verkoop het moeilijk had in september en oktober door het ongewoon warme weer. Het merk behaalde een grote omzetstijging in november door de sterke verkoop van thermische winterkleding en een geslaagde Uniqlo jubileum-uitverkoop. De brutowinstmarge verbeterde met 2,7 punten.

Vooruitkijkend op het jaar, verwacht Fast Retailing een omzet van 3,05 biljoen yen, wat gelijk staat aan een stijging van 10,2 procent. Het bedrijf verwacht daarnaast een bedrijfsresultaat van 450 miljard yen (2,8 miljard euro) en een winst toerekenbaar aan aandeelhouders van 310 miljard yen (1,9 miljard euro), wat neerkomt op een stijging van 4,6 procent.