Unlimited Footwear Group heeft herenschoenen merk Braend overgenomen

De Unlimited Footwear Group heeft het portfolio uitgebreid. De groep heeft namelijk het herenschoenen merk Braend overgenomen, aldus UFG in een persbericht.

Met de overname van Braend door UFG zal het volledige ontwerp-, inkoop-, productie-, distributie- en marketingsproces van het schoenenmerk onder de vlag van Unlimited Footwear Group vallen. Ook is het plan Braend onder de vleugels van UFG verder (inter)nationaal uit te breiden. Het merk is op dit moment al actief in Nederland, België en Duitsland, zo is te lezen op de website van het merk.

Aan de look en feel van Braend verandert niks, zo wordt gemeld in het persbericht. Het merk staat bekend om het vakmanschap, de hoge kwaliteit, sterke identiteit en goede pasvorm. Braend schoenen worden gemaakt van Italiaans leer en hebben allemaal een herkenbare blauwe binnenvoering.

Het merk werd in 2001 opgericht door Jasper van der Velden. Van der Velden blijft betrokken als managing director bij Braend en is eindverantwoordelijk voor de collecties.

De Unlimited Footwear Group is een Nederlandse schoenengroep. Het bedrijf heeft twee eigen merken: Bullboxer en Rehab. Daarnaast heeft het nog veel licenties voor de productie van items van onder andere Gaastra, Levi’s en Björn Borg.