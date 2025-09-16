Update: Curator wil denimmerk Closed in Hamburg houden

Closed geeft een update over het lopende investeringsproces.

Curator Stefan Denkhaus noemt de insolventiesituatie uniek en is optimistisch. Hij ziet veel interesse van potentiële investeerders, zowel nationaal als internationaal. Denkhaus verwacht dat er binnen afzienbare tijd een oplossing met een investeerder komt.

Eén ding staat voor de curator al vast: gegadigden die alleen interesse hebben in de merkrechten, komen niet in aanmerking. ‘Mijn uitdrukkelijke doel is dat Closed een bedrijf in Hamburg blijft’.

Investeerders onder de loep

Closed reageert niet op geruchten dat het aantal geïnteresseerden al gehalveerd is. Denkhaus geeft wel inzicht in hoe de biedingen worden beoordeeld. De hoogte van het bod, de financiële situatie van de bieder en het aantal banen dat behouden blijft, worden meegewogen. ‘Alles bij elkaar dient het doel van de insolventieprocedure: een zo hoog mogelijke uitkering aan schuldeisers’, aldus Denkhaus.

Ook de lopende bestellingen voor de lente/zomercollectie 2026 spelen een rol. De productiecyclus is cruciaal in de modebranche. Er is nauw contact met de leveranciers. De curator verzekert hen dat de bestellingen worden overgenomen. Een toezegging hierover van potentiële investeerders is belangrijk en weegt mee in de beoordeling van hun biedingen.

Begin augustus meldde Closed GmbH insolventie aan. Volgens de verklaring komt dit door een te hoge schuldenlast en de bijbehorende financieringskosten. Operationeel is het bedrijf ‘in principe winstgevend’. Met zijn gezonde distributiestructuur van groothandel, online en fysieke winkels behaalt Closed betere omzetten dan de markt. De bedrijfsvoering gaat tijdens de procedure door. De voorfinanciering van het insolventiegeld voor de circa 450 medewerkers is al gestart. Leveranciers en andere zakenpartners worden betrokken bij het proces.

In verband met de insolventie meldde het Manager Magazin dat accountants ‘verontrustende miljoenenverliezen’ hadden geconstateerd, waaronder hoge betalingen aan ex-financieel directeur Hans Redlefsen. Redlefsen legde zijn functie in juli na zevenentwintig jaar neer, maar behoudt volgens mediaberichten aandelen in het bedrijf. Zijn opvolger, commercieel directeur Lothar Hiese, kondigde aan zich te richten op de winstgevendheid van Closed en een klantgerichtere strategie.