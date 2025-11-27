Urban Outfitters behaalt dubbelcijferige omzet- en winstgroei

Urban Outfitters, Inc. rapporteert recordresultaten voor het kwartaal en het jaar tot nu toe. De sterke vraag van consumenten in de segmenten retail, abonnementen en wholesale zorgt voor een dubbelcijferige omzet- en winstgroei. In de drie maanden eindigend op 31 oktober 2025 boekt het bedrijf een nettowinst van 116,4 miljoen dollar (100,5 miljoen euro). De nettowinst over negen maanden bedraagt 368,7 miljoen dollar.

De totale netto-omzet van het bedrijf stijgt in het kwartaal met 12,3 procent naar 1,53 miljard dollar. Dit is het gevolg van een omzetstijging van 9,6 procent in het retailsegment en een toename van acht procent in de vergelijkbare winkelomzet. Zowel de digitale als de fysieke winkelverkoop laat een hoge enkelcijferige groei zien. De vergelijkbare omzet op merkniveau stijgt met 12,5 procent bij Urban Outfitters, 7,6 procent bij Anthropologie en 4,1 procent bij Free People. Het snelgroeiende abonnementssegment kent een stijging van 48,7 procent, dankzij een toename van 42,2 procent in het gemiddelde aantal actieve abonnees. De netto-omzet uit wholesale groeit met 7,6 procent door de sterke vraag naar Free People.

“Met genoegen rapporteren we recordcijfers voor omzet, winst en winst per aandeel voor dit kwartaal”, aldus Richard A. Hayne, CEO. “De trends van vorig kwartaal zetten zich voort met een brede groei in de vergelijkbare omzet en sterke resultaten in de segmenten Retail, Abonnementen en Wholesale. Deze resultaten onderstrepen de kracht van ons gediversifieerde bedrijfsmodel. Dit stelt ons in staat om marktaandeel te blijven winnen en consistente groei op de lange termijn te realiseren.”

Urban Outfitters blijft kapitaal teruggeven aan aandeelhouders, met de inkoop van 3,3 miljoen aandelen voor ongeveer 152 miljoen dollar gedurende de periode van negen maanden. De retailer zet ook zijn fysieke uitbreiding voort met de opening van 41 nieuwe winkels binnen zijn portfolio. Dit omvat vijfentwintig Free People-locaties, waaronder dertien FP Movement-winkels, negen Anthropologie-winkels en zeven Urban Outfitters-winkels. In dezelfde periode sluiten zes locaties.