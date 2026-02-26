Urban Outfitters behaalt recordomzet dankzij Nuuly en merkherstel

De Amerikaanse lifestylegroep Urban Outfitters, Inc. rapporteert een recordomzet van 1,80 miljard dollar voor het vierde kwartaal eindigend op 31 januari 2026. Dit betekent een stijging van 10,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Over het volledige boekjaar behaalt de groep een netto-omzet van 6,17 miljard dollar, een toename van 11,1 procent vergeleken met boekjaar 2025.

Urban Outfitters, Inc. is het moederbedrijf van merken Anthropologie, Free People, Urban Outfitters, FP Movement en kledingverhuurplatform Nuuly.

De aangepaste nettowinst voor het vierde kwartaal bedraagt 130,50 miljoen dollar, oftewel 1,43 dollar per verwaterd aandeel. De jaarlijkse aangepaste nettowinst groeit naar 499,20 miljoen dollar. Richard A. Hayne, de topman, toont zich tevreden over de recordprestatie. De groei komt uit de retail-, abonnements- en groothandelssegmenten van de groep.

Merkprestaties en segmenthoogtepunten

Het herstel van het merk Urban Outfitters vormt een opvallend hoogtepunt. Het segment noteert een stijging van 9,6 procent in vergelijkbare retailomzet voor het kwartaal. Ook andere merkportefeuilles tonen gestage groei. De vergelijkbare retailomzet stijgt met 5,2 procent bij Free People en met 3,7 procent bij Anthropologie.

Het abonnementssegment van de groep, voornamelijk gedreven door kledingverhuurbedrijf Nuuly, zet de snelle expansie voort met een omzetstijging van 42,6 procent voor het kwartaal. Deze groei komt door een toename van 40,3 procent in gemiddeld actieve abonnees. Het management benadrukt de rol van Nuuly als primaire groeiaanjager voor de onderneming.

Urban Outfitters realiseert een aanzienlijke margeverbetering. De jaarlijkse brutowinstmarge stijgt met 126 basispunten.

Vragen van beleggers en strategische maatregelen

Tijdens de resultatenbespreking uiten analisten zorgen over de mogelijke impact van tarieven op toekomstige winsten. Het management geeft aan actief in onderhandeling te zijn met leveranciers en de sourcingstrategieën aan te passen om deze effecten te beperken.

Ook is er grote belangstelling voor de uitbreidingsplannen van Nuuly. Bestuurders benadrukken het uitzonderlijke momentum en de rol in het veroveren van een groter marktaandeel in de millennials- en Gen Z-verhuurmarkt.

Daarnaast handhaaft het bedrijf zijn toewijding aan aandeelhoudersrendementen. Tijdens het boekjaar koopt het 3,3 miljoen aandelen terug voor ongeveer 154 miljoen dollar.