Urban Outfitters boekt netto-omzet van 1,48 miljard dollar in eerste kwartaal

Het Amerikaanse lifestyle- en dienstverlenende bedrijf Urban Outfitters, Inc. maakt een stijging van de totale netto-omzet bekend van 11,4 procent tot 1,48 miljard dollar (1,28 miljard euro). De nettowinst bereikt een recordhoogte van 115,7 miljoen dollar, met een winst per verwaterd aandeel van 1,30 dollar.

De totale netto-omzet van het retailsegment stijgt met acht procent. De vergelijkbare netto-omzet van het retailsegment groeit met 5,6 procent. Deze groei komt voort uit een hoge enkelcijferige stijging in het digitale kanaal en een gemiddelde enkelcijferige stijging in de fysieke winkels.

Positieve groei over alle merken en kanalen

De vergelijkbare netto-omzet van het retailsegment stijgt met 9,8 procent bij FP Group, 9,3 procent bij Urban Outfitters en 1,9 procent bij Anthropologie. De netto-omzet van het abonnementssegment groeit met 34,5 procent, dankzij een toename van 33,3 procent in het gemiddeld aantal actieve abonnees. De netto-omzet van het wholesalesegment stijgt met 24,8 procent, gedreven door een groei van 26,2 procent in de wholesaleverkoop van FP Group door hogere verkopen aan speciaalzaken.

"We zijn verheugd over de recordomzet en -winst in het eerste kwartaal, gedreven door positieve vergelijkbare retailcijfers bij alle merken en indrukwekkende dubbelcijferige groei in zowel ons Wholesale- als Abonnementssegment," aldus algemeen directeur Richard A. Hayne. "Onze klanten blijven betrokken en reageren op aansprekende modetrends, wat ons vertrouwen geeft in het aanhoudende succes van URBN."

De brutowinst stijgt met 10,9 procent tot 542,6 miljoen dollar, vergeleken met 489,1 miljoen dollar. De brutowinstmarge daalt echter met 16 basispunten ten opzichte van de drie maanden eindigend op 30 april 2025. Deze daling komt door een eenmalige winst van 4,8 miljoen dollar, oftewel 36 basispunten, geboekt in het voorgaande kwartaal zonder herhaling in het huidige kwartaal.