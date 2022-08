Urban Outfitters, Inc. behaalt recordomzet maar halveert winst ruim in Q2

Urban Outfitters, Inc., moederbedrijf van merken als Urban Outfitters, Anthropology, BHLDN, Free People, FP Movement, Terrain, Nuuly en Menus & Venues, behaalde in het tweede kwartaal van dit jaar een omzetplus van ruim twee procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. De winst van het tweede kwartaal halveert echter ruim ten opzichte van vorig jaar.

Urban Outfitters, Inc., behaalde een omzet van 1,18 miljard dollar (1,19 miljard euro) in het tweede kwartaal. De omzetgroei kwam voort uit een groei in het digitale segment. De omzet in het retail segment bleef nagenoeg gelijk.

De nettowinst van Urban Outfitters, Inc. kwam in het tweede kwartaal uit op 59 miljoen dollar (59,38 miljoen euro) ten opzichte van 127 miljoen dollar (127,8 miljoen euro) vorig jaar. Kijkend naar de eerste zes maanden van dit jaar lag de nettowinst op 91 miljoen dollar (91,58 miljoen euro), tegenover 180 miljoen dollar (181,15 miljoen euro) vorig jaar. Urban Outfitters, Inc. geeft aan dat onder andere de stijgende transportkosten en verhoogde lonen voor verkoopmedewerkers hierin meespeelden.

De netto-omzet van het retailsegment daalde bij Urban Outfitters met negen procent. Bij Free People en de Anthropologie Group vond er respectievelijk een stijging van acht en zeven procent plaats.

Richard A. Hayne, CEO van Urban Outfitters, Inc., deelt over de resultaten mee: "We zijn verheugd om een recordomzet voor het tweede kwartaal aan te kondigen, aangewakkerd door sterke 'comps' bij de merken Anthropologie en Free People."