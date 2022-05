Urban Outfitters, Inc. ondervindt recordomzet in Q1, maar winst blijft wegens inflatie achter

Urban Outfitters, Inc., het moederbedrijf van onder andere Urban Outfitters, the Anthropologie, BHLDN, Free People, FP Movement, Terrain, en Nuuly, groeide haar omzet in Q1 van dit jaar met 13,4 procent naar 1,05 miljard dollar (984 miljoen euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag. Ondanks dat dit een recordhoogte in omzet is, is deze groei wegens stijgende inflatie en kosten niet terug te zien in de groei van de netto winst. Deze was slechts 31,5 miljoen dollar (29,5 miljoen euro) in vergelijking met 53,5 miljoen dollar (50 miljoen euro) in dezelfde periode vorig jaar.

De omzet in het retail segment steeg met twaalf procent naar 963 miljoen dollar (903 miljoen euro). Anthropologie Group realiseerde hierbij een omzetgroei van achttien procent en bij Free People groeide de omzet met vijftien procent. Bij Urban Outfitters was de omzetgroei in het retailsegment slechts één procent. De omzet in het groothandelsegment steeg met zes procent naar ruim 65 miljoen dollar (61 miljoen euro).

De in 2019 geopende kledingverhuurservice Nuuly ondervond afgelopen kwartaal een ‘significante toename in het aantal abonnementen, zo staat in het verslag vermeldt. De omzet steeg daarmee met 15 miljoen dollar naar 22,8 miljoen dollar (21,3 miljoen euro) in totaal.

De krimp in winst in vergelijking met vorig jaar werd door CEO Richard A. Hayne toegewezen aan de grote inflatie. Ook de stijgende prijzen van grondstoffen en vervoerskosten waren in het rapport te herkennen als limiterend op de winst. Daarnaast stegen de totale administratieve kosten met 22 procent ten opzichte van vorig jaar.