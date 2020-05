Urban Outfitters, Inc. ziet omzet teruglopen in eerste kwartaal met 31,9 procent

Urban Outfitters, Inc. heeft in het eerste kwartaal een lagere omzet behaald dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet liep terug met 31,9 procent, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van het bedrijf.

Urban Outfitters, Inc. is het moederbedrijf van niet alleen Urban Outfitters, maar ook van Anthropologie, Bhldn, Free People, Terrain en Nuuly. De totale omzet van het hele bedrijf daalde van 864 miljoen dollar naar 588 miljoen dollar (789 miljoen naar 537 miljoen euro). De grootste daling was te zien bij de Anthropologie Group (33 procent), gevolgd door Urban Outfitters (24 procent) en Free People (19 procent).

Urban Outfitters, Inc sluit het eerste financiële kwartaal af met een netto verlies van 138 miljoen dollar (126 miljoen euro). Vorig jaar in het eerste kwartaal behaalde het bedrijf nog een nettowinst van 33 miljoen dollar (29,5 miljoen euro).