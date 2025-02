Urban Outfitters, Inc. ziet winst toenemen in Q4 dankzij succes Nuuly

Amerikaanse modegroep Urban Outfitters, Inc. rapporteerde een sterke winst in het vierde kwartaal, met een nettowinst die steeg naar 98,1 miljoen dollar (93,6 miljoen euro) ten opzichte van dezelfde periode in 2024.

De totale netto-omzet voor het kwartaal groeide met 10,1 procent naar 1,64 miljard dollar, waarbij de omzet in het retailsegment met 6,3 procent toenam. De groei werd aangewakkerd door een stijging van 5,1 procent in de vergelijkbare omzet, gedreven door sterke digitale en fysieke winkelprestaties.

Het meest opvallende succes kwam echter van Nuuly, de abonnementsgebaseerde verhuurservice van Urban Outfitters, Inc., die het abonnementensegment naar een indrukwekkende omzetstijging van 78,4 procent leidde.

Voor het volledige jaar zette Nuuly zijn snelle expansie voort en droeg aanzienlijk bij aan een stijging van 60,4 procent in de omzet van het abonnementensegment. Deze dynamiek speelde een sleutelrol in het verhogen van de totale nettowinst van Urban Outfitters, Inc. naar 383,9 miljoen dollar, met een winst per verwaterd aandeel die verbeterde naar 4,06 dollar.

De totale netto-omzet van de groep steeg met 7,7 procent naar 5,55 miljard dollar, waarbij het retailsegment met 4,7 procent groeide en de vergelijkbare omzet met 3,4 procent steeg.

CEO Richard A. Hayne benadrukte de recordomzet in het vierde kwartaal en de winst over het hele jaar en schreef het succes toe aan de kracht van alle drie de segmenten: retail, abonnementen en groothandel. "De snelle groei van Nuuly onderstreept het toenemende belang ervan voor de algehele strategie van het bedrijf, wat het vertrouwen in aanhoudende toekomstige expansie versterkt."

De groep heeft naast Urban Outfitters ook nog andere merken in het portfolio. Zo zagen Free People en Anthropologie een sterke groei van de vergelijkbare omzet van respectievelijk 8,9 procent en 7,7 procent, terwijl Urban Outfitters een daling van 8,7 procent ervoer. Het groothandelssegment zag ook een solide stijging van 15,5 procent, aangevoerd door een stijging van 17,9 procent in de groothandelsverkoop van Free People.