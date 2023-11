Urban Outfitters’ kwartaalwinst ruim verdubbeld

Het Amerikaanse retailconcern Urban Outfitters Inc. heeft in het derde kwartaal van het boekjaar 2023/24 een nieuw verkooprecord gevestigd en zijn winst aanzienlijk verhoogd. Dit blijkt uit een tussentijds rapport dat het bedrijf dinsdagavond presenteerde

In de periode van augustus tot oktober bedroeg de omzet van de groep in totaal 1,28 miljard Amerikaanse dollar (1,18 miljard euro). Dit is een stijging van 9,0 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar en een nieuw record in de geschiedenis van het bedrijf.

Een omzetdaling van 11,7 procent tot 324,4 miljoen dollar bij de winkelketen Urban Outfitters werd meer dan gecompenseerd door een aanzienlijke groei in de andere divisies van de groep. Bij het merk Anthropologie steeg de omzet met 13,6 procent naar 549,8 miljoen dollar (504,2 miljoen euro), terwijl de omzet van de Free People met 18,2 procent steeg naar 331,8 miljoen dollar (304,3 miljoen euro).

De Nuuly divisie, die de modeverhuur- en tweedehandsactiviteiten van de groep beheert, realiseerde een omzetstijging van 85,7 procent tot 65,5 miljoen dollar (60 miljoen euro), terwijl de cateringdivisie Menus & Venues haar omzet met 26,6 procent zag toenemen tot 9,7 miljoen dollar (8,8 miljoen euro).

Lagere vrachtkosten en lagere kortingen droegen bij aan een stijging van de operationele winst met 90,1 procent tot 109 miljoen dollar (100 miljoen euro). De nettowinst, die in hetzelfde kwartaal van vorig jaar slechts 37,2 miljoen dollar bedroeg, steeg naar 83,0 miljoen dollar (76,2 miljoen euro).

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.