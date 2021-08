Urban Outfitters spreekt van recordomzet in Q2 en introduceert Resale platform Nuuly Thrift

Urban Outfitters, Inc. heeft een goed tweede kwartaal van fiscaal jaar 2022 gedraaid. Het bedrijf ziet de netto-omzet stijgen met 20,3 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal in fiscaal jaar 2020, dat maakt Urban Outfitters, Inc. bekend in het financieel rapport. Daarnaast introduceert het modemerk een Resale platform: Nuuly Thrift.

Urban Outfitters, Inc. spreekt in het rapport over een recordomzet. De totale netto-omzet van het bedrijf in het tweede kwartaal bedraagt 1,16 miljard dollar, omgerekend 988 miljoen euro. De stijging van de omzet heeft te maken met een verdubbeling van de online aankopen. In winkels bleef het rustiger en zag het bedrijf juist een negatieve winkelomzet.

Naast het bekendmaken van het financieel rapport, maakt Urban Outfitters, Inc. bekend in de herfst 2021 een resale platform te lanceren: Nuuly Thrift. Het platform is onderdeel van Nuuly Rent, een verhuurservice voor dameskleding. Op Nuuly Thrift kan kleding en accessoires gekocht en verkocht worden voor dames, heren en kinderen, zo is te lezen in het persbericht van Urban Outfitters, Inc.

Op Nuuly Thrift zullen niet alleen URBN-merken te vinden zijn. Alle merken zijn namelijk welkom, zo staat in het persbericht. Wanneer klanten een item op Nuuly Thrift verkopen, zijn er twee opties: het bedrag rechtstreeks naar een bankrekening overmaken of het bedrag inwisselen voor Nuuly Cash. Nuuly Cash is tien procent meer waard en is in te wisselen bij het resale platform of URBN-merken als Free People, Urban Outfitters en BHLDN of Terrain. Nuuly Cash is alleen online te verzilveren.