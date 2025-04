URW combineert Noord-Europese activiteiten, nieuwe COO geeft leiding vanuit Londen

Unibail-Rodamco-Westfield (URW), het moederbedrijf van winkelcentrumketen Westfield, heeft de samenvoeging van zijn Noord-Europese activiteiten aangekondigd. De nieuwe divisie zal worden geleid door de nieuwe Chief Operating Officer, Vincent Jean-Pierre, die vanuit Londen opereert. De nieuwe structuur brengt de Britse, Nederlandse, Deense en Zweedse activiteiten van het bedrijf onder één noemer.

In een persbericht verklaarde Jean-Marie Tritant, CEO van URW, dat de oprichting van de uitgebreide regio 'de voortdurende optimalisatie van onze activiteiten ondersteunt om verdere groei te stimuleren en waarde te creëren binnen onze portfolio van toplocaties in de belangrijkste steden in Europa en de Verenigde Staten'. De nieuwe gecombineerde regio omvat enkele van 'de best preseterende winkelcentra van de groep', zoals Westfield London en Stratford City in Londen, Westfield Mall of the Netherlands en Westfield Mall of Scandinavia in Stockholm - evenals een reeks ontwikkelingsmogelijkheden, waaronder Coppermaker Square en Croydon in Londen en Amstelveen in Nederland.

Jean-Pierre zal specifiek toezicht houden op de Noord-Europese activiteiten vanuit het kantoor van URW in Londen, waar hij zal worden ondersteund door een regionaal managementteam gevestigd in Londen, Amsterdam en Stockholm. De nieuwe gecombineerde tak brengt enkele van URW's best presterende winkelcentra samen, waaronder Westfield London en Stratford City, naast een aantal ontwikkelingskansen, zoals Coppermaker Square.

Jean-Pierre, die Scott Parson opvolgt, is al 20 jaar werkzaam bij URW en was tot voor kort actief binnen de kantoren- en mixed-use ontwikkelingsdivisie van de groep. In een verklaring zei hij: "Ik ben verheugd om leiding te geven aan ons nieuw opgerichte Noord-Europese team. Met onze getalenteerde mensen, fantastische portfolio en ontwikkelingsmogelijkheden zijn we klaar om levendige, duurzame bestemmingen te creëren waar gemeenschappen en bedrijven floreren."

Zijn team zal bestaan uit Geoffrey Deshayes, gevestigd in Amsterdam, als Managing Director Asset Management; Jacinta Rowsell, die vanuit Londen als Managing Director Customer & Retail Operations zal fungeren; Louise Haffenden, die is benoemd tot Managing Director People; en Samuel Renoux, gevestigd in Stockholm, als CFO Noord-Europa.