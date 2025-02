Utrechtse modewinkel Image sluit na 43 jaar deuren

De Utrechtse multi-brand modewinkel Image is na 43 jaar failliet, blijkt uit het faillissementdossier. Eigenaren Imke van Geel en Leendert Strijland bevestigen het nieuws in een gesprek met de Nuk-krant. Mr. T.H. Roelen is door de rechtbank aangesteld als curator.

Image is een gevestigde naam in de Utrechtse modewereld, bekend om de zorgvuldig samengestelde collectie dames- en herenmode van diverse merken, waaronder American Vintage en King Louie. De winkel richtte zich op hoogwaardige, vaak duurzame kleding. Door de coronamaatregelen en veranderingen in het consumentengedrag, waaronder de verschuiving naar online shoppen, konden de eigenaren het faillissement niet voorkomen, zo meldt de Nuk-krant.

Image werd in 1982 opgericht door Imke van Geel. De naam "Image" is een creatieve samenvoeging van haar voor- en achternaam. Haar partner Leendert Strijland, projectleider in de bouw, richtte zich op de herencollectie, terwijl van Geel de damesmode samenstelde.