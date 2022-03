UWV: eerste ronde omscholingsbudget na drie dagen volledig op

Mensen die zich willen omscholen of een cursus willen volgen, konden hiervoor vanaf afgelopen dinsdag terecht bij het UWV. Met het zogeheten STAP-budget konden zij maximaal duizend euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. De belangstelling voor deze eerste ronde was groot: 35.000 mensen kregen een scholingssubsidie toegekend. Daarmee is het beschikbare budget voor de eerste ronde volledig benut, zo meldt het UWV.

De subsidie is bedoeld voor mensen om zich blijven te ontwikkelen en zo hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Doordat het om een nieuwe en laagdrempelige regeling gaat, hield het UWV al rekening met veel aanvragers in de eerste ronde. Door de enorme interesse, met pieken boven de 50.000 mensen, ontstonden er bij aanvang technische problemen waardoor er lange wachttijden ontstonden.

Dit was de eerste van vijf rondes die staan gepland voor dit jaar. Het volgende aanvraagmoment is op 1 mei. Het UWV hoopt dat bij deze ronde de technische problemen verholpen zullen zijn. In totaal is er voor dit jaar budget voor 160.000 aanvragen.