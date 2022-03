UWV roept NOW-ontvangers op haast te maken met definitieve berekening

UWV start een campagne om werkgevers in de detailhandel die in 2020 NOW-steun hebben ontvangen, erop te attenderen dat zij haast moeten maken met het aanvragen van de zogenaamde 'definitieve berekening'. Bijna de helft van retailondernemers die loonsteun kreeg in de periode juni tot en met september 2020 heeft deze verplichte administratieve handeling nog niet gedaan terwijl de deadline op 31 maart as. met rasse schreden nadert. Reden voor UWV om hiervoor extra aandacht te vragen.

Bij de definitieve berekening wordt, aan de hand van de loonsom in de tweede NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies, bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers daadwerkelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering. Wanneer een werkgever die aanvraag niet indient kan UWV geen definitieve berekening maken en wordt de tegemoetkoming bepaald op nul euro. Het volledige voorschot moet dan worden terugbetaald.

"Uit onderzoek blijkt gelukkig dat bijna alle werkgevers inmiddels weten dat ze die aanvraag moeten doen en dat ze daar vaak ook al mee bezig zijn", zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps in een persbericht. "Toch moet ruim een kwart de werkgevers die de definitieve berekening nog niet hebben aangevraagd, nog met de klus beginnen."

Overigens zijn retailondernemers niet de enigen die de aanvraag nog moeten doen. Landelijk heeft inmiddels bijna 49 procent de definitieve berekening aangevraagd, ruim 51 procent van de werkgevers moet dat nog doen. Uitstel aanvragen kan, maar ook dat moeten loonsteun ontvangers vóór 31 maart 2022 hebben gedaan.