V&D neemt HomeDeco over en gaat voor ‘buy-and-build’ groeistrategie

Online warenhuisplatform V&D is op overnamepad, zo blijkt uit een persbericht. Het bedrijf heeft namelijk woon-webwinkel HomeDeco overgenomen en kondigt aan dat het verder wil groeien door middel van een ‘buy-and-build’ strategie.

Hoewel het fysieke warenhuis V&D in 2016 failliet ging, maakte V&D in 2018 een herstart als online platform. Een jaar na de herlancering nam het bedrijf al To Be Dressed over, dat een jaar na de overname winstgevend werd, aldus het bericht van V&D. Door de overname van HomeDeco zal de omzet van V&D naar verwachting uitkomen op ruim 25 miljoen, aldus het persbericht en zal HomeDeco door synergie-effecten snel winstgevend worden. Hoe snel wordt niet gespecificeerd in het bericht.

De V&D Groep wil de komende jaren meer online marktplaatsen overnemen en samen met autonome groei moet dit leiden tot een jaaromzet van 100 miljoen euro. “Uiteindelijk wil V&D doorstoten naar de top van de Nederlandse webwinkelranglijsten. Dat moet mogelijk zijn omdat V&D een uniek en compleet productassortiment aanbiedt voor het hele gezin,” aldus het bericht.

Ronald van Zetten, retailondernemer en aandeelhouder van V&D: “De Nederlandse consument heeft, mede door de lockdowns van het afgelopen jaar, het online winkelen definitief omarmd. Als investeerder en ondernemer ben ik er daarom van overtuigd dat we aan het begin staan van een groeiversnelling op het gebied van online retailing. Net als mijn mede-aandeelhouders steun ik de versnelling van de ‘buy and build’-strategie van de V&D-directie en de plannen om flink te investeren in marketing.”