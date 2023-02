V&D Online gaat focussen op ‘prijsbewuste consument’

De naam V&D is al jaren terug als online warenhuis. De e-tailer scherpt de positionering verder aan en gaat zich richten op de ‘prijsbewuste consument’, een persbericht.

Het productassortiment wordt toegespitst op mode, schoenen, sportartikelen en woninginrichting. De prijsstrategie wordt gefocust op ‘merken voor minder’, aanbiedingen en koopjes. “Van oudsher waren deze productgroepen de kracht van het warenhuis dat vooral geliefd was om haar goede prijs-kwaliteitverhouding en aantrekkelijke kortingsacties,” aldus het persbericht verwijzend naar onder andere het bekende Prijzencircus.

V&D maakte in 2018 online een comeback. Het platform bereikte in 2021 een omzetniveau van 12 miljoen euro, zo is te lezen in het bericht. “(...) Relatief klein vergeleken bij grootmachten als Wehkamp, Bol en Zalando,” aldus Alexander Slooten, directeur van V&D in het persbericht. “Door hun hevige onderlinge concurrentie laten zij weinig ruimte over voor kleinere platformen met een breed aanbod zoals VD.nl. Grote webshops kunnen meer adverteren, klanten lokken met loyalty-systemen, betere afspraken afdwingen met leveranciers en een hogere marge maken op eigen voorraden. Door haar kleinere omvang kon V&D dat veel minder. Na ‘corona’, kozen consumenten weer meer voor fysieke winkels waardoor marktbreed de online omzetten scherp terugvielen. Het consumentenvertrouwen en de bestedingen kwamen vervolgens onder druk door de oorlog in Oekraïne en de inflatie als gevolg van de hoge energie- en transportkosten, de scherpe daling van de huizenprijzen en angst voor recessie.Met de aangescherpte focus op ‘value for money’ sluit V&D Online aan op de nieuwe prijsbewustheid van de hedendaagse consument. VD.nl zal vanaf nu ook steeds vaker met V&D Prijzencircus naar buiten treden.”