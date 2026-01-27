Vaarwel DFS, hallo Sephora: De grote afweging van LVMH — een analyse van het boekjaar 2025

LVMH sluit het boekjaar 2025 af met een nuchtere vaststelling. Na de euforie van de post-pandemische jaren noteert de groep van Bernard Arnault een omzet van 80,8 miljard euro, een daling van 5 procent op gerapporteerde basis.

Hoewel deze daling sterk wordt beïnvloed door monetaire volatiliteit — met name de zwakte van de dollar en de yen ten opzichte van de euro — houden de organische prestaties beter stand met een lichte daling van een procent bij constante perimeter en wisselkoersen. Het courant operationeel resultaat volgt deze trend en bedraagt 17,7 miljard euro, een daling van 9 procent.

Een rendabiliteit onder invloed van wisselkoersen

Het courant operationeel resultaat, een belangrijke indicator van de werkelijke prestaties, ondervond de volle impact van de monetaire volatiliteit, met een negatief effect van 1,06 miljard euro. Dit fenomeen, in combinatie met de lichte daling van de organische omzet, verklaart de afvlakking van de operationele marge, die nu op 22 procent staat tegenover 26,5 procent twee jaar geleden. Deze daling illustreert een ‘schaareffect’ waarbij de vaste kosten van een netwerk van meer dan 6.200 winkels drukken op een minder dynamische omzetbasis, wat de groep dwingt tot een strikter beheer van haar investeringen.

Mode en lederwaren geconfronteerd met de Aziatische vertraging

De centrale pijler van de groep, de divisie Mode en Lederwaren, blijft niet gespaard van deze cyclusverandering, met een omzetdaling van 8 procent op gerapporteerde basis. Hoewel de operationele marge op een opmerkelijk niveau van 35 procent blijft, daalt het resultaat van de tak met 13 procent. Deze prestatie weerspiegelt de kwetsbaarheid van de regio Azië (exclusief Japan), waarvan het aandeel in de totale mix in twee jaar tijd is gedaald van 31 procent naar 26 procent. Hoewel de veerkracht van Loro Piana de schade beperkt, dwingt de vertraging van de consumptie op het Chinese vasteland tot een heroverweging van de afhankelijkheid van deze volumemarkt voor huizen als Louis Vuitton of Dior.

De aanhoudende kwetsbaarheid van wijnen en sterke dranken

De sector Wijnen en Sterke Dranken is het meest directe aandachtspunt, met een daling van het operationeel resultaat van 25 procent over het jaar. Naast de douanespanningen op cognac in de Verenigde Staten en China, wordt de groep geconfronteerd met een diepgaande maatschappelijke verandering. De wereldwijde wijnconsumptie is gedaald tot het laagste niveau sinds 1996, met een daling van 2,6 procent alleen al in 2023, volgens de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding.

Geconfronteerd met deze fundamentele trend, gekenmerkt door een relatieve desinteresse in rode wijnen en de opkomst van ‘alcoholvrije’ of meer occasionele levensstijlen, moet LVMH haar consumptiemomenten opnieuw uitvinden. De daling van de Champagnevolumes, die weer onder de 61 miljoen flessen zakken, toont aan dat zelfs het prestigesegment niet langer volledig losstaat van de realiteit van de volksgezondheid. De uitdaging voor de groep is nu om deze matiging te begeleiden met een radicale opwaardering en een diversificatie naar sterke dranken die aansluiten bij nieuwe consumptiegewoonten en veranderende smaken.

Selectieve Distributie: De paradox van DFS en de opmars van Sephora

In tegenstelling tot deze trend, profileert de Selectieve Distributie zich als de belangrijkste motor van dynamiek met een sprong van 28 procent in het courant operationeel resultaat. Deze prestatie is gebaseerd op een tweeledige strategie.

Aan de ene kant bevestigt Sephora haar status als duurzame groeimotor. Door een jongere klantenkring aan te trekken via exclusieve lanceringen zoals het merk Rhode, wint de keten marktaandeel en verbetert ze haar marges dankzij een effectieve omnichannelstrategie.

Aan de andere kant heeft de divisie zeker geprofiteerd van een drastisch ‘rationalisatiebeleid’ van de activiteiten bij DFS, haar duty-free activiteiten. Deze krachtige kostenbesparing, vaak doorgevoerd om een balans op te schonen voor een verkoop, stelde de groep in staat om geoptimaliseerde rendabiliteitsindicatoren te presenteren net voordat in januari 2026 de overeenkomst voor de verkoop van de DFS-activa in Groot-China werd gesloten. Door de Gallerias in Hongkong en Macao af te stoten, erkent LVMH het einde van een travel retail-model dat te blootgesteld is aan geopolitieke onzekerheden, om zich te heroriënteren op het kroonjuweel Sephora.

Balansbeheer dat de toekomst veiligstelt

Ondanks deze uitdagingen blijft de financiële structuur van LVMH uitzonderlijk solide. De operationele vrije kasstroom overschrijdt de elf miljard euro, een stijging van acht procent, wat de groep volledige strategische autonomie garandeert. De netto schuldratio, teruggebracht tot 9,9 procent van het eigen vermogen, getuigt van een voorzichtig beheer dat de capaciteit om te investeren in toekomstige overnames behoudt. Het handhaven van een voorgesteld dividend van dertien euro bevestigt de wil van de groep om het vertrouwen van investeerders te stabiliseren, zelfs ten koste van een meer lineair rendement.

Concluderend begint LVMH aan een overgangsfase waarin de winstgevendheid per vierkante meter nu voorrang heeft op geografische expansie. De groep zet in op hyper-exclusiviteit om hoge prijzen te rechtvaardigen, terwijl ze haar portefeuille zuivert van de meest volatiele activiteiten. Het boekjaar 2026, gekenmerkt door de uitrol van nieuwe creatieve richtingen bij Celine en Givenchy, zal als barometer dienen om het vermogen van de wereldwijde nummer een te meten om de aantrekkelijkheid van haar merken te vernieuwen in een gefragmenteerd economisch landschap.

Opmerking: De analyse is gebaseerd op de geconsolideerde gegevens per 31 december 2025. Het aangekondigde dividend is onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2026.