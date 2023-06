Vakantiegeld leidt tot bestelpiek en vertraging bij PostNL, meldt een woordvoerder van PostNL aan Nu.nl. Er is altijd sprake van een bestelpiek wanneer het vakantiegeld net is gestort, daarom nam het postbedrijf voorzorgen. Toch bleken die niet voldoende te zijn: er wordt meer besteld dan verwacht.

Hoeveel langer een pakket onderweg is, is niet te zeggen. Dit zal namelijk verschillen per pakket, zegt de woordvoerder. Wel neemt PostNL een aantal maatregelen om de achterstanden in te halen, zo krijgen bezorgingen voorrang op retourneringen. Ook maken PostNL-wagens extra ritten, bijvoorbeeld in de nacht.

Het mooie weer draagt mogelijk ook bij aan de toename aan bestellingen: "Mensen bestellen kleding en dingen voor in de tuin, zoals zwembadjes", aldus de woordvoerder.