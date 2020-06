‘Vakbonden willen tijdelijke bewindvoerders laten aanstellen bij FNG’

Vakbonden ACV Puls en de Socialistische Vakbond dienen een verzoek in bij de ondernemingsrechtbank in Mechelen voor het aanstellen van tijdelijke bewindvoerders bij FNG. Dit melden de kranten De Standaard en De Tijd op basis van de ondernemingsraad van FNG die dinsdag plaatsvond.

De vakbonden melden een gebrek aan vertrouwen te hebben in de top van FNG. Door tijdelijke bewindvoerders aan te stellen hopen de bonden dat er ‘integere en bekwamen’ mensen aan het hoofd komen te staan. Naar verwachting zal de rechtbank snel aangeven of ze ingaat op het verzoek.

In een persbericht van ACV Puls in handen van De Tijd wordt gemeld dat de bond vooral directieleden wil die de sector kennen en een achtergrond hebben als revisor. Yves Pollé, recent aangesteld als interim CEO van FNG, wordt door het bedrijf bestempeld als een transitiemanager. Pollé zou volgens ACV Puls aan hebben gegeven dat hij geen ervaring heeft met mode.

Naast de aanstelling van bewindvoerders hopen de bonden dat ook het gerecht het dossier van FNG bekijkt. “Het is onze diepste overtuiging dat alleen een gerechtelijk onderzoek de onderste steen in dit onfrisse verhaal kan bovenhalen. Het spreekt voor zich dat we met overgave onze volledige samenwerking aan een verder onderzoek willen geven.”

De vraag van de vakbonden is de meest recente toevoeging aan het nieuws-dossier rondom FNG. Vorige week maakte de modegroep bekend te willen reorganiseren, een intentie heeft tot collectief ontslag van bijna driehonderd medewerkers in België en dat het maximaal 47 winkels in het land wil sluiten. Het gaat hier om dertig winkels van Brantano en alle 17 winkels van de formules Fred + Ginger en Ginger. FNG noteerde in het boekjaar 2019, dus nog voor de coronacrisis een verlies van bijna 300 miljoen euro. Ook liep de omzet terug wanneer de resultaten van de recent aangekochte Henkelman Groep en Ellos Group buiten beschouwing worden gelaten.