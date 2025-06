Val van het kabinet: Nederlandse retail- en modesector reageert

De val van het Nederlandse kabinet houdt ook de retail- en modeindustrie bezig. “Nederland mag niet stil komen te staan”, zo reageert bijvoorbeeld Thuiswinkel.org. Dit sentiment wordt ook gedeeld door onder andere ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland.

“Politiek moet oog houden voor concurrentiepositie en investeringsklimaat. Nederland heeft er dringend behoefte aan weer eens langere tijd te worden bestuurd door een daadkrachtig en stabiel kabinet dat beslissingen kan nemen voor de toekomst van ons land. Zeker in deze tijd van grote geopolitieke spanningen en de grote en urgente maatschappelijke opgaven die om oplossingen schreeuwen is dat broodnodig”, aldus VNO-NCW en MKB Nederland in een gezamenlijk statement.

“Straks duurt het weer anderhalf jaar voordat er een ingewerkt kabinet zit. Dan hebben we in zes jaar eigenlijk maar anderhalf jaar een kabinet gehad dat daadwerkelijk beslissingen kon nemen. Dat is ernstig en kunnen we ons niet permitteren,’ zegt voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW.

Thuiswinkel.org meldt ook dat helaas duidelijk is dat veel beleid de komende tijd stil zal komen te liggen. “Thuiswinkel.org baalt ervan dat ondernemers in Nederland weer een periode van onzekerheid ingaan. Juist in deze tijd staan we voor grote maatschappelijke en economische uitdagingen: onzekere geopolitiek, een kwetsbare concurrentiepositie, toenemende online criminaliteit, arbeidsmarkttekorten, en urgente klimaatvraagstukken”, aldus het statement.

De brancheorganisatie voor e-commerce meldt dat het kabinet zich bedrijfsgezind toonde en bereid was om mee te denken. De organisatie gaat er dan ook vanuit dat het demissionair kabinet en de Tweede Kamer scherp blijven op vraagstukken zoals een gezonde economie met een goede internationale concurrentiepositie, een veilige digitale omgeving en het investeren in innovatie en circulariteit.

'Goed nieuws', 'Teleurstellend', 'Nederland mag niet stilvallen': Reacties op val van het kabinet

Vakbond FNV is hard over de val van het kabinet. “De val van dit kabinet - dat werkelijk niets voor elkaar heeft gekregen - is goed nieuws voor Nederland. Mensen hebben behoefte aan een betrouwbaar kabinet met een veel socialer gezicht dat de belangen van werkend Nederland vooropzet en niet alleen van werkgevend Nederland”, aldus FNV interim-voorzitter Dick Koerselman in een statement. “Het is tijd voor een kabinet dat weer oog heeft voor burgers, werkenden, senioren en jongeren en investeert in onderwijs, zorg en een betrouwbare overheid.

“Deze coalitie zei op te komen voor bestaanszekerheid, maar ondertussen werden lage inkomens uitgeknepen en krijgen de allerrijksten cadeaus. Het beleid van Schoof was diep onrechtvaardig”, reageert Linda Vermeulen van FNV Handel. Ze noemt de forse belastingverhoging waarmee ruim 700.000 werkenden in januari werden geconfronteerd als voorbeeld. “Veel parttimers, vrouwen en mensen in essentiële beroepen gaan er daardoor €400 per jaar op achteruit. Zij worden gestraft terwijl aandeelhouders en miljonairs juist meer overhouden.”

“Dit kabinet kwam tot stand vanuit onvrede. Veel mensen vestigden hun hoop op de partijen die nu het kabinet vormden. Voor al deze miljoenen stemmers is het triest dat dit kabinet de beloften niet kan waarmaken en nu valt,” stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter in een eerste reactie.

Voorman van ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland Erik Ziengs stelt zwaar teleurgesteld te zijn in het klappen van de coalitie. “Ondernemers hebben behoefte aan perspectief. Nu het kabinet is gevallen worden belangrijke dossiers, zoals de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en het zzp-dossier, op de lange baan geschoven. Ondernemers willen weten waar zij aan toe zijn en hebben behoefte aan rust en stabiel overheidsbeleid”, zegt Ziengs. Ook hij vreest dat belangrijke dossiers tijdelijk stil worden gezet. "Als de politiek stilvalt, betekent dat niet dat het land en ondernemers niet blijven doordraaien."