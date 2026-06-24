Valentino sluit 2025 af met een omzet van 1,12 miljard euro

Valentino, eigendom van het Qatarese fonds Mayhoola (70 procent) en met een belang van Kering (30 procent), sluit 2025 af met een omzet van 1,12 miljard euro.

Volgens het gedeponeerde jaarverslag van het modehuis, zoals gemeld door Il Sole 24 Ore, bedraagt de omzet 1,12 miljard euro, een daling van 15 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De brutobedrijfswinst (Ebitda) daalt met 41 procent naar 174 miljoen euro, terwijl de nettoschuld stijgt van 1,08 miljard naar 1,13 miljard euro.

De wisselkoersontwikkelingen zijn volgens het bedrijf, zo meldt Il Sole 24 Ore, ook van invloed op de resultaten.