Van babydragers tot tenten: Bever gaat outdoorproducten verhuren

Outdoorspecialist Bever gaat spullen verhuren. Bever wil hiermee buitenavonturen toegankelijk maken voor iedereen, aldus het persbericht. Door mensen te laten huren in plaats van kopen, wil de buitenwinkel zijn klanten zowel een verhuurservice aanbieden als duurzame keuzes stimuleren.

Het nieuwe huurassortiment van Bever is beschikbaar in de pilotwinkel in Houten en bestaat uit 34 verschillende artikelen. Denk aan: tenten, rugzakken, wandelstokken, babydragers, slaapmatten en slaapzakken. Het concept wordt bij succes uitgebreider en uitgerold naar meerdere Bever-winkels.

Marjolein Vendrig, CMO van Bever legt uit: “Mensen mogen naar de winkel komen en krijgen hun spullen meteen mee. Het is een pilot om te bekijken hoe groot de interesse en behoefte van consumenten is. Zien we dat er bijvoorbeeld veel vraag is naar een product dat we nog niet verhuren, dan kunnen we daar snel op anticiperen." Ze concludeert: "Slaat het goed aan? Dan breiden we verder uit.”

Volgens Michel van Butselaar, Projectmanager Duurzaamheid bij Bever, is het huren van producten het ideale alternatief voor mensen die bijvoorbeeld een nieuwe hobby willen uitproberen of op vakantie gaan. “Het merendeel van outdoorproducten zoals een tent, backpack of kinderdrager zijn typisch van die producten die je maar drie keer, twee keer of zelfs maar één keer per jaar tijdens een vakantie gebruikt. De rest van het jaar ligt het op zolder en alleen als het goed bevallen is, worden de spullen het jaar erop nog een keer gebruikt. En dat is zonde. Spullen zijn gemaakt om te gebruiken.”