Van crisis naar herstel: Hoe de Turkse textielindustrie zich in 2026 hoopt te herstellen

Turkije is een sterk exportland. De buitenlandse verkoop van textiel, grondstoffen en kleding speelt een cruciale rol in de nationale economie. In 2024 leverde de sector zo'n 7 procent van de totale werkgelegenheid in het land op. De export van textiel en confectiekleding was goed voor 32,1 miljard dollar (29,41 miljard euro). Op de wereldmarkt staat Turkije nog altijd op de zesde plek als grootste kledingexporteur ter wereld en op de derde plek van grootste leverancier voor de kledingmarkt in de Europese Unie.

Het land kampt de afgelopen jaren echter met uitdagingen, waaronder de nasleep van de verwoestende aardbeving in het zuiden van het land in 2023 en de gevolgen van de coronapandemie. “Het exportverlies in deze periode bedroeg 4,2 miljard dollar, en er gingen 262.000 banen verloren,” vertelt Mustafa Gültepe, voorzitter van de Turkish Exporters Assembly, evenals voorzitter van de Istanbul Ready-to-Wear and Apparel Exporters' Association en vicevoorzitter van de Turkse Raad voor Buitenlandse Economische Betrekkingen tijdens een persconferentie.

Op de zevende editie van Texhibition in Istanbul, met meer dan 500 exposanten uit 125 landen, merkt men echter weinig van deze tegenslagen. De beurs biedt bezoekers een blik op de veerkracht van de sector, die zich – net als een bloem die door beton groeit – uit de moeilijkste tijden hoopt te herstellen.

Klanten buiten Europa

De Turkse textielindustrie hoopt vooral nieuwe markten aan te boren en nieuwe klanten aan te trekken, zeggen standhouders op Texhibition. “Alle Turkse bedrijven kampen met dezelfde uitdagingen. De verkoopvolumes dalen en de markt is verzadigd,” vertelt een woordvoerder van Yenel Etiket, producent van labels, opgericht in 1990. Exporteurs uit China zijn de grootste concurrent van het bedrijf. “We begrijpen niet waarom de Chinezen hun prijzen zo laag kunnen houden. Hun prijzen zijn soms lager dan onze kosten.” Het bedrijf legt uit hoe het erin slaagde nieuwe klanten aan te trekken, terwijl de grootste concurrent met vakantie was. “Tijdens het Chinese nieuwjaar, toen de meeste Chinese producenten vrij waren, gingen wij actief nieuwe klanten aantrekken, en dat is gelukt.”

“Europa is vol,” zegt een woordvoerder van de Turkse exportgigant Toraman Tekstil, opgericht in 1999, een toonaangevend bedrijf in de breisector. Het bedrijf merkt dat het exportvolume in Europa afneemt. En dat terwijl het bedrijf grote klanten heeft zoals Zara, Bershka en Asos. Toraman Tekstil hoopt op de beurs nieuwe klanten aan te trekken door nieuwe en unieke ontwerpen te ontwikkelen, waarbij de topkwaliteit behouden blijft. Toraman Tekstil richt zich op markten in Zuid-Afrika, Latijns-Amerika en Brazilië.

Akspa Tekstil, opgericht in 2000, herkent deze uitdagingen maar merkt op dat de Turkse industrie zich onderscheidt door kwaliteit. Het bedrijf produceert 3 miljoen meter stof per jaar voor klanten zoals Inditex, H&M en C&A. Een woordvoerder van het bedrijf prijst de internationale sfeer van Texhibition. “90 procent van onze productie is voor export, dus we exporteren meestal naar Spanje, Frankrijk, Duitsland, de VS, Latijns-Amerika, Polen, Portugal en Marokko.” Hij hoopt op een strategische manier nieuwe klanten te trekken.

Memorabele innovaties

Naast het zoeken naar strategische manieren om nieuwe klanten aan te trekken, hoopt de Turkse textielindustrie zich te onderscheiden door innovatie. In het innovatielab toonden exposanten op de beurs onder andere een zachte stof die bestand is tegen temperaturen tot 3000 graden en zeven uur lang bescherming biedt tegen brand, gemaakt van biologisch afbreekbare koolstofvezels. Ook presenteerden ze een jurk die eruitziet en aanvoelt als leer, maar is gemaakt van granaatappelschillen.

Isik Etiket, een Turkse fabrikant en leverancier van etiketten en verpakkingen, introduceert een QR-code in hun labels waarmee consumenten extra informatie kunnen verkrijgen. Bijvoorbeeld, een shirt dat je door het scannen van de code toegang geeft tot een City Guide van Londen, compleet met alle informatie over de stad op je mobiele apparaat.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Een jurk gemaakt van granaatappelschillen. Credits: Innovation Hub, Yugen Company, Arzu Kaprol x Pomeco

Een nieuwe generatie textielkenners aantrekken

Ondanks de vele nieuwigheden op de beurs vertrouwen de meesten op traditie, waaronder het feit dat Turkije van oudsher goede vakmensen opleidt. Maar de coronapandemie en de aardbevingen hebben niet alleen de fysieke infrastructuur van Turkije getroffen, maar ook de manier waarop deze vakmensen tegen werk en leven aankijken. “Veel mensen hebben hun kijk op het leven veranderd en zijn minder gaan werken,” merkt een woordvoerder van de Turkse Kamer van Koophandel in Istanbul op. Een woordvoerder van Yenel Etiket vult aan dat veel van hun werknemers zijn gestopt met werken in Kahramanmaraş, dat werd getroffen door de aardbeving van 2023 in Turkije. Industriële leiders hopen dat de instroom van een nieuwe generatie vakmensen de sector weer zal versterken.

Overheidssteun

Echter, de hierboven genoemde plannen – van het aanboren van nieuwe markten tot het aanmoedigen van een nieuwe generatie textielkenners – staan of vallen met overheidssteun, zo benoemen meerdere standhouders. "Op het gebied van financiering wordt er veel gedaan om de industrie in 2026 volledig te laten herstellen," zo benadrukken voorzitters van de Istanbul Textile Exporters Association (ITHIB) en de Kamer van Koophandel van Istanbul (ICOC) tijdens een persconferentie. De Turkse minister van Handel, Ömer Bolat, onderstreept: "Wij erkennen het belang van de textiel- en confectiesector voor onze nationale economie en ontwikkelen beleid ter ondersteuning van de industrie." Er wordt geïnvesteerd in opleiding, waarbij jaarlijks 400 studenten afstuderen aan textielgerelateerde opleidingen. De overheid steunt studenten maandelijks en zorgt voor kwalitatieve banen. De benodigde toelatingseisen zijn de afgelopen drie jaar verhoogd om de kwaliteit en allure van het vakgebied hoog te houden.

Texhibition Istanbul wordt georganiseerd door de Istanbul Textile and Raw Materials Exporters' Association (ITHIB) en de Istanbul Chamber of Commerce (ICC). De volgende editie is van 10 tot en met 12 september 2025.