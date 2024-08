Van Dal Mannenmode neemt Dierckxsens in Meppel over

Van Dal Mannenmode is op overnamepad geweest. De mannenmodeketen maakt bekend dat het de Dierckxsens zaak in Meppel overneemt.

Het is voor Van Dal Mannenmode een verdere stap in de ambitie om landelijke dekking te bereiken. De mannenmodeketen met een doelgroep van 50-plus heeft al tientallen winkels verspreid in Nederland. Met de overname van de zaak in Meppel komt er in ieder geval weer een bij. Op de video gedeeld op Linkedin is te zien hoe topman Ger Segeren de sleutel overhandigd krijgt van Jan Mark Dierckxsens.

Eerder nam Van Dal Mannenmode al Overdiep Herenmode in Heerenveen over.