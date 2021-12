Van Dal Mannenmode neemt Overdiep Herenmode over

Van Dal Mannenmode krijgt er een filiaal bij en wel in het noorden van Nederland. De retailer neemt namelijk Overdiep Herenmode in Heerenveen over, zo blijkt uit een post op Facebook van laatstgenoemde.

Overdiep Herenmode heeft door de veranderde tijd ‘en als kleine speler in de modebranche’ besloten het stokje over te geven aan Van Dal Mannenmode. Het bericht noemt dat Van Dal Mannenmode al langer een vestiging in het noorden wil openen. De retailer heeft nu al 34 winkels in het zuiden van Nederland.

Voordat de vestiging in Heerenveen van naam verandert, zal eerst nog een uitverkoop plaatsvinden. De nieuwe Van Dal Mannenmode-vestiging zal dan ook pas volgend jaar open gaan.