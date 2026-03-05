Van de Velde: Omzetverlies in boekjaar 2025 ondanks in herstel in tweede halfjaar

De Belgische lingeriegroep Van de Velde rapporteert een positieve ommekeer in de tweede helft van het boekjaar 2025. Deze volgde op een uitdagende start van het boekjaar, maar kon de resultaten niet meer rechttrekken. Over het gehele boekjaar 2025 noteert het bedrijf een omzetdaling van 2 procent waardoor de omzet 202,4 miljoen euro bedraagt.

CEO Karel Verlinde in het persbericht: “Na een moeilijke eerste jaarhelft, knopen we opnieuw aan met omzetgroei in de tweede jaarhelft, door de lingerieverkopen. De vernieuwing van ons assortiment en de verdere uitbouw van het direct-to-consumer segment om de merkenbeleving te versterken, beginnen hun vruchten af te werpen, zowel in het zomer- als in het winterseizoen. Dit vertaalde zich ook in een hogere EBITDA in de tweede jaarhelft. In de eerste jaarhelft daarentegen daalde de EBITDA, als gevolg van lagere verkopen in badmode en de impact van de hoge invoerrechten op de Amerikaanse markt.”

Van de Velde is de eigenaar van de merken Primadonna, Marie Jo en Sarda. Daarnaast heeft het twee retailformules: Rigby & Peller en Lincherie. Het bedrijf focust zich voornamelijk op de Europese en Noord-Amerikaanse markt.

Direct-to-consumer-segment is groeimotor

Het direct-to-consumer (D2C) segment blijkt een belangrijke groeimotor voor de groep. De omzet steeg met 5,2 procent tot 55,9 miljoen euro. Deze prestatie wordt ondersteund door sterke resultaten van de websites van de eigen merken en de voortdurende geografische expansie.

Het business-to-business (B2B) segment daarentegen staat onder aanhoudende druk. De omzet daalde met 4,5 procent tot 146,5 miljoen euro. De daling is voornamelijk toe te schrijven aan een zwakke prestatie in de eerste helft van het jaar, met name in de badmodecategorie.

Winstgevendheid beïnvloed door afschrijving

De nettowinst van de groep voor de periode daalde met 44,2 procent tot 17,8 miljoen euro. Deze scherpe daling is grotendeels te wijten aan een afschrijving van 9,6 miljoen euro. Deze afschrijving houdt verband met het belang van 25,6 procent van de groep in het in Hongkong gevestigde bedrijf Top Form Ltd.

De waardering van Top Form Ltd is aangepast naar de reële waarde. De reden hiervoor is de toegenomen onzekerheid over de marktomstandigheden in de Verenigde Staten en de volatiliteit van de internationale handel. Ondanks dit blijft VdV samenwerken met de partner en verplaatst een deel van de productie naar Thailand.

De vergelijkbare EBITDA voor het jaar eindigde op 47,1 miljoen euro, of 23,2 procent van de vergelijkbare omzet. Dit is een daling van 6,1 procent ten opzichte van de 50,2 miljoen euro in 2024.