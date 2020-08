Van Gils stapt af van traditionele groothandelscollectie - neemt strategie onder de loep

Mannenmodemerk Van Gils stapt af van traditionele wholesale, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. “Van Gils zal vanaf voorjaar 2021 geen formele collectie in de huidige vorm meer maken en distribueren,” aldus het bericht. Van Gils neemt de strategie onder de loep en zal in het najaar met meer informatie komen.

De reden voor de verandering bij het bedrijf is de coronacrisis. “De aanleiding van dit besluit is enerzijds de zeer negatieve invloed die Corona heeft op de resultaten van de Van Gils business, anderzijds de hieruit en hierop volgende trend waar er minder formeel en eerder casual gekleed wordt. Hetgeen versneld wordt in een situatie waar thuiswerken meer een gemeengoed wordt,” aldus het bericht. De komende wintercollectie zal nog volgens de huidige strategie worden geleverd, maar daarna zullen er veranderingen worden doorgevoerd bij het bedrijf.

“De organisatie zal in fases worden afgeslankt en aan de huidige marktomstandigheden aangepast worden waarbij duidelijk is dat er geen traditionele groothandelscollectie in de toekomst meer zal worden gemaakt.”

