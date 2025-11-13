‘Van Lier heeft het oog op internationale uitbreiding’

Schoenenmerk Van Lier wil de stap naar Duitsland maken en later ook mogelijk naar Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De uitbreiding naar Duitsland is al in de maak, zo laat nieuwe CEO Nick de Ronde Bresser weten aan Retailtrends.

De start in het buurland moet in 2026 plaatsvinden. Het begint met de lancering van een webshop, maar ook de wholesale staat op de agenda.

“De pasvorm van onze schoenen is uniek en sluit perfect aan bij de Duitse markt”, aldus de CEO tegen het platform. “Ook het verhaal van Nederlands vakmanschap leent zich uitstekend voor onze marketing in Duitsland. We hebben bovendien de productiecapaciteit om op te schalen.”

Schoenenbedrijf Van Lier werd in augustus 2025 failliet verklaard. Al enkele tijd daarvoor waren de winkels van het bedrijf al failliet verklaard. Eind augustus werd er een doorstart gemaakt en kreeg ondernemer Nick de Ronde Bresser een meerderheidsbelang. Hij werd tevens de CEO van het bedrijf.