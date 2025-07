'Van Lier meldt betalingsonmacht na miljoenverlies'

Het Nederlandse schoenenbedrijf Van Lier heeft het boekjaar afgesloten met een verlies van bijna een miljoen euro. Daarmee zijn de verliezen opnieuw opgelopen ten opzichte van een jaar eerder, toen het bedrijf een tekort van ruim 534.000 euro noteerde. Dat blijkt uit het voorlopige jaarverslag in handen van Retailtrends.

De omzet van Van Lier kwam in het afgelopen boekjaar (tot en met maart 2025) uit op net geen 13 miljoen euro, een daling ten opzichte van 15 miljoen euro in het voorgaande jaar. De webshop van Van Lier is met 7,1 miljoen euro goed voor het grootste deel van de omzet. De zeven eigen winkels, goed voor een omzet van iets meer dan 4 miljoen euro, zijn inmiddels gesloten. De vennootschap waaronder deze winkels vielen, Baylands Retail, werd op 28 mei door de rechtbank in Zeeland-West-Brabant failliet verklaard.

'Van Lier meldt betalingsonmacht bij Belastingdienst'

Het schoenenbedrijf slaagt er bovendien niet in de openstaande coronaschuld af te lossen en de verschuldigde belasting te betalen. Van Lier heeft daarom bij de Belastingdienst betalingsonmacht aangemeld en een verzoek gedaan om 'een spoedig gesprek', citeert Retailtrends uit het jaarverslag. Bij betalingsonmacht kunnen bestuurders niet privé aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschuld.

Het in 1815 opgerichte Bredase familiebedrijf dat in 1993 door Geert van Spaendonck is overgenomen veranderde recent van bestuursstructuur. Algemeen directeur Christina van Spaendonck, dochter van de huidige eigenaar, legde onlangs haar functie neer. Geert heeft zelf de leiding weer op zich genomen, met ondersteuning van COO Tiddo Hartman en CCO Simon van Loon.

Van Lier blijft ondanks de financiële problemen actief via multibrand-retailers en de eigen webshop.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Van Lier voor aanvullende informatie. Dit artikel wordt mogelijk bijgewerkt.