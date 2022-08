Van Made in China naar Made in USA: Pro-Trump kledingbedrijf beboet voor vervalsing labels

Het Amerikaanse kledingbedrijf Lions Not Sheep, dat bekend staat om zijn openlijke steunbetuigingen aan Amerikaans oud-president Donald Trump en populair is onder Amerikaanse conservatieven, is beboet voor het gebruik van kledinglabels met feitelijk onjuiste informatie, zo meldt The Washington Post op basis van een rapport van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC).

Op de labels in de Lions Not Sheep kleding stond er “Made in the USA”, terwijl de kleding geïmporteerd werd uit China. De oorspronkelijke “Made in China” labels had het merk vervangen, zo beweert de FTC.

Als gevolg van de vervalsing moet Lions Not Sheep een boete van ruim 212 duizend dollar betalen (omgerekend zo’n 200 duizend euro). Uiteraard is het merk ook gesommeerd te stoppen met de verkoop van kleding met neplabels.

Het merk reageerde op de beschuldigingen in een Instagram post met de tekst: “Onze T-shirts worden gedrukt in de VS! Onze hoeden zijn geborduurd in de VS. Ik ben er trots op dat ik met bloed zweet en tranen een bedrijf heb opgebouwd uit één enkel T-shirt, dat tientallen hardwerkende Amerikanen in dienst heeft.”