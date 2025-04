Van oma’s haakwerk tot wereldmerk: Hoe accessoiremerk Marie Marie verder groeit

Een uit de hand gelopen idee. “Als ik drie jaar geleden wist wat ik nu weet, dan had ik het anders gedaan”, vertelt Marthe de Groot, de bezieler van accessoiremerk Marie Marie. Marketing was amper nodig voor haar gehaakte tassen, want binnen de kortste keren klopten De Bijenkorf en Bonmarché aan bij het merk. “We gaan binnenkort verkopen in Hongkong. Als ik het zo zeg, denk ik: waarom denk ik soms dat het niet goed gaat?”

Er staat nog veel meer op de planning bij Marie Marie en daarom is het hoog tijd om eens te spreken. Zo komt vandaag een samenwerking met Fabienne Chapot uit, ligt er een speciale editie bij Sissy-Boy, en is De Groot ook bezig met het opzetten van een eigen B2B-platform voor makers. Op het moment dat FashionUnited met De Groot belt, is de ondernemer bezig met het innaaien van de labels in een lading tassen. “Founder life,” lacht ze.

De Groot heeft een achtergrond in mode. Ze studeerde aan AMFI en werkte daarna bij meerdere merken als marketing- en social media-manager. “Ik ben de mode ingegaan met het idee om mode te gebruiken om iets goeds te doen en terug te geven aan de maatschappij. Maar toen ik aan het werk was, dacht ik: wat draag ik nou echt bij?” Naar kantoor droeg ze een tas die haar oma had gehaakt tijdens een haakclub, waarop ze veel complimenten kreeg. “Toen viel het kwartje. Ik weet hoe ik een merk in de markt moet zetten, dat is mijn werk. Ik ga deze vrouwen en hun talent een platform bieden,” dacht ze.

Maar mede vanwege haar kennis en netwerk in de mode ging het snel. Warenhuizen wisten haar al snel te vinden. “Met de kennis die ik nu heb, zou ik nooit een businessmodel als dit hebben bedacht.” De Groot geeft aan dat ze een commercieel merk is met een sociale missie en dat dit zo zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt. “Je bent met een community tassen aan het produceren, en voor hen is het een hobby, maar wij moeten het verkopen.” Ze vult snel aan dat gelukkig veel van de haaksters trots zijn op hun bijdrage aan het succes van Marie Marie. “Haken is iets dat zoveel vrouwen kunnen en wat niet echt gezien wordt, en ik wil het zichtbaar maken.”

Marie Marie haakster Jolanda. Credits: Marie Marie

Marie Marie werkt samen met veel haaksters. “Het is best lastig te overzien. Ik heb zo’n 200 vrouwen verdeeld over 15 appgroepen. Dus ik dacht: al deze handelingen die wij nu doen – betalingen, aanvraag van haakpakketten – dat moet digitaal kunnen.” Daarom is De Groot samen met een partner een eigen platform aan het bouwen. In eerste instantie is dit bedoeld om het eigen werk te vergemakkelijken, maar de ondernemer wil het platform ook openstellen voor externe merken, zodat zij in contact kunnen komen met een lokale community van makers. “Er zijn ook veel mensen met een hobby, maar die helemaal geen zin hebben om het te verkopen. Stel, je hebt zin om te borduren, dan kun je je op het platform aanmelden. Dan zie je bijvoorbeeld dat Uniqlo iemand zoekt om te borduren, en dan meld je je aan.”

Handwerken is de afgelopen jaren ook populairder geworden, mede door de focus op ambacht in de mode, maar ook door de aandacht voor mentale gezondheid in de maatschappij en de coronapandemie. “Veel haaksters hebben weer hun passie gevonden.”

Sociale impact en commercieel merk: Oprichter Marthe de Groot vertelt over Marie Marie

Hoewel Marie Marie steeds groter wordt, blijft het sociale aspect van het bedrijf belangrijk. “We willen graag dat in onze tassen een naamkaartje zit met de naam van de haakster. Daardoor laat je ook de gezichten achter je producten zien.” Het doet denken aan het merk Granny’s Finest, waarbij consumenten een bericht konden sturen aan de ‘oma’ die hun muts had gebreid. “Ik wil eigenlijk nog een samenwerking met PostNL, zodat je een kaartje kunt sturen naar de haakster.”

Er is echter nog genoeg waar De Groot op dit moment mee bezig is, zoals de samenwerking met Fabienne Chapot. De Groot en Chapot ontmoetten elkaar bij de Veuve Clicquot Awards. “Marie Marie wordt veel vergeleken met Fabienne Chapot.” De Groot legt uit dat dit vooral komt door de beginfase van beide bedrijven, die begonnen zijn vanuit passie en al snel grotere vormen aannamen. De samenwerking bestaat uit een klassieke Marie Marie-shopper, uitgevoerd in FC-kleuren, een nooit eerder uitgebracht model in de vorm van een pouch en gehaakte bag charms (aardbei, sinaasappel en kaas).

Met wie Marie Marie samenwerkt, wordt zorgvuldig overwogen. “Ik wil geen merken of winkels beledigen, maar we hebben simpelweg niet een hele grote voorraad.” De selectieve aanpak zorgt er bijvoorbeeld voor dat het merk wel een samenwerking is aangegaan met een partij uit Australië. “We zijn best een zomers product, dus je ziet normaal wel een verschil in de verkoop tussen de Europese zomer en winter. Hierdoor is de Australische markt een markt waar ik eerder heen zou gaan, omdat deze ons helpt de winter tegen te gaan.”

Marie Marie maakt de stap van start-up naar scale-up. “We kunnen nu kijken waar we naartoe willen. In welke winkels willen we liggen? Wat wordt de strategie?” Daar is het bedrijf nu mee bezig. Het merk trekt een vrij brede doelgroep aan die voornamelijk uit de middelgrote steden komt. “Het concept wordt door veel mensen leuk gevonden. De tas kan je stijl niet zijn, maar veel mensen kunnen het wel waarderen.” De gehaakte tassen worden dan ook regelmatig gekocht als cadeau voor anderen.