Van opleving naar faillissement: De hernieuwde financiële problemen van Claire's onder de loep

Na weken van speculatie heeft Claire's in de Verenigde Staten faillissementsbescherming aangevraagd. Voor de tieneraccessoirewinkel is dit het tweede faillissement in zeven jaar tijd. Deze aanvraag versterkt de angst over de toekomst van het internationale winkelnetwerk. Hoe is Claire's in zo'n benarde positie terechtgekomen? We nemen het onder de loep.

Eerste faillissement

In maart 2018 vroeg Claire's faillissementsbescherming aan bij een rechtbank in Delaware. Destijds was het bedrijf eigendom van private-equityfirma Apollo Global Management, die het in 2007 kocht voor een aanzienlijk bedrag van 3,1 miljard dollar (2,66 miljard euro). Claire's kampte met een onhandelbare schuldenlast, waarvan het 1,9 miljard dollar wist te elimineren dankzij een door de rechtbank gesteunde herstructureringsstrategie. De retailer gaf ook de schuld aan de dalende bezoekersaantallen in winkelcentra en de intense concurrentie op de markt.

Tijdens het proces konden de winkels van Claire's open blijven dankzij een nieuw kapitaal ter waarde van 575 miljoen dollar, gesteund door een groep crediteuren onder leiding van Elliott Management Corporation en Monarch Alternative Capital LP. Na een juridische strijd over wie de keten zou bezitten, kregen deze crediteuren uiteindelijk de controle over Claire's en bleven ze toezicht houden op de faillissementsprocedure, waaruit het bedrijf in oktober van dat jaar tevoorschijn kwam.

De jaren erna

De jaren die volgden stonden in het teken van herstel. Het zag er goed uit toen de retailer meldde dat de omzet in de eerste helft van 2021 jaar op jaar bijna was verdubbeld. In die periode maakte het bedrijf ook winst na eerdere verliezen. Tegen het einde van het jaar had het management gezegd dat ze van plan waren meer dan 150 miljoen dollar in het bedrijf te investeren, met nieuwe winkelconcepten, uitbreiding van e-commerce, een vernieuwde merkidentiteit en een abonnementsservice.

In zowel 2022 als 2023 zette Claire's de uitbreidingsplannen voort. In de VS werkte het samen met warenhuizen zoals Macy's aan de uitrol van shop-in-shops, een strategie die de inspanningen in het Verenigd Koninkrijk weerspiegelde, waar het debuteerde in geselecteerde locaties van supermarktketen Asda. Elders werd de reikwijdte vergroot in relatief nieuwe markten. In Europa schetste Claire's een uitgebreide expansiestrategie, voortbouwend op de reeds 900 eigen winkels en het uitgebreide bereik van partnerretailers in de regio. Nieuwe markten werden ook onderzocht, namelijk Mexico, waar Claire's eind 2023 zijn eerste regionale winkel opende.

Ondanks wat een positieve ommekeer leek, waren er tekenen van onderliggende problemen. Na een meer optimistisch traject kondigde Claire's eind 2021 plannen aan voor een beursgang, na eerdere mislukte pogingen in 2013. Destijds bevestigde het bedrijf dat de huidige eigenaren, de eerdergenoemde crediteuren, nog steeds een aanzienlijk belang in de retailer zouden houden. Hoewel de beursgangaanvraag wees op een mogelijke operationele ommekeer, suggereerde een rapport uit 2022 dat er nog steeds problemen waren, met name na de Covid-19-pandemie, waarvoor tijdelijke winkelafsluitingen de inkomsten beïnvloedden. In 2023 liet Claire's de beursgangplannen varen, daarbij verwijzend naar de omstandigheden op de aandelenmarkt – waarvoor de activiteit in 2022 daalde – als de drijvende kracht achter de beslissing.

Opnieuw financiële problemen

Gedurende deze tijd had de retailer ook te maken met een langlopende schuld van 496 miljoen dollar, die in december 2026 moet worden afgelost. Dit leidde tot speculatie dat Claire's in juni 2025 een verkoop van het bedrijf of een faillissementsaanvraag overwoog. Media meldden ook dat het bedrijf huurbetalingen oversloeg. Naast de stijgende schuldenlast en lage bezoekersaantallen, de oorzaken van het eerdere faillissement, wordt Claire's nu ook geconfronteerd met de importheffingen van president Trump, die de importkosten voor Amerikaanse bedrijven verhogen.

Ondertussen werd in Frankrijk de lokale dochteronderneming van het bedrijf onder curatele gesteld, een formele insolventieprocedure vergelijkbaar met faillissement in de VS. Terwijl er momenteel een herstelplan wordt opgesteld, heeft een advocaat die het Franse personeel vertegenwoordigt, de onduidelijkheid in de Franse financiële openbaarmakingen van Claire's in twijfel getrokken. De dochteronderneming had in het jaar eindigend in 2024 een nettowinst van 1,3 miljoen euro geboekt, maar de omzet daalde in dezelfde periode van 142 miljoen naar 132 miljoen euro.

De Britse tak loopt ook het risico te worden verkocht. In juni verschenen er berichten dat adviseurs van Interpath waren aangesteld om toezicht te houden op een reddingsplan. Hoewel het bedrijf nog geen commentaar heeft gegeven op de procedures in de regio, suggereerde The Telegraph dat herstructureringsexperts op zoek waren naar investeerders die bereid waren alle of een deel van de Britse activiteiten te redden. Dit heeft de speculatie aangewakkerd dat Claire's mogelijk een geografische opsplitsing van zijn bedrijf zal doorvoeren. Het laatste nieuws uit de VS heeft de vrees vergroot dat de driehonderd Britse winkels zouden kunnen sluiten, wat mogelijk tot duizenden banenverlies zou kunnen leiden. De retailer heeft moeite om een koper te vinden voor zijn Britse tak en mogelijke bieders zouden zich na de ineenstorting in de VS hebben teruggetrokken, aldus Sky News.

Details van de Amerikaanse faillissementsprocedure zijn nu bekend geworden. Het faillissement heeft betrekking op de Amerikaanse activiteiten van het bedrijf en verschillende dochterondernemingen die opereren als onderdeel van de merken Claire's en Icing. In een verklaring noemde Chris Cramer, CEO van Claire's, de beslissing om faillissement aan te vragen "moeilijk" en noemde hij "toegenomen concurrentie, consumentenbestedingstrends en de aanhoudende verschuiving van fysieke winkels, in combinatie met onze huidige schuldenverplichtingen en macro-economische factoren" als belangrijkste oorzaken. Elliott Management zou de grootste aandeelhouder zijn, met een belang van 39,61 procent.

Volgens documenten die zijn ingediend bij een rechtbank in Delaware heeft Claire's ongeveer 7.000 mensen in dienst in 1.350 winkels in de VS. Deze zullen naar verwachting openblijven terwijl het bedrijf strategische opties onderzoekt. Als er geen deal tot stand komt, zullen de winkels echter op 31 oktober worden gesloten als onderdeel van een liquidatieovereenkomst. De schuldenlast bedraagt ondertussen tussen de één en tien miljard dollar en het bedrijf moet nu in 2026 zeshonderd miljoen dollar terugbetalen.

In Canada zijn de aan de VS gelieerde winkels ook van plan een procedure te starten onder de Companies' Creditors Arrangement Act, die een groot deel van de Canadese activiteiten zal beschermen tegen uitzettingen en acties van schuldeisers terwijl een herstel of verkoop wordt onderzocht. Om de voortzetting van de activiteiten in de VS en Canada te garanderen, zei Claire's dat het goedkeuring vraagt voor een "consensueel gebruik van onderpand".

Over Claire's

Claire's werd in 1961 opgericht onder de naam Fashion Tress Industries, een pruikenretailer die zijn activiteiten begon in Chicago. Het werd pas Claire's in 1973, toen het de kleine juweliersketen Claire's Boutique overnam en zich later richtte op tienermeisjes en uitbreidde naar Amerikaanse winkelcentra. Het bedrijf vestigde zich als een cultureel begrip, bekend om zijn betaalbare accessoires en oorpiercingservices in de winkel, een identiteit die het hielp nieuwe internationale markten te betreden. In 1996 nam de retailer The Icing over, een merk dat zich richtte op oudere tieners en vrouwen, waardoor het zijn bereik uitbreidde.

Volgens de website heeft Claire's nu in totaal meer dan 2.750 winkels in zeventien landen en bezit het 190 Icing-winkels in Noord-Amerika. Het heeft ook meer dan driehonderd franchisewinkels in het Midden-Oosten en Zuid-Afrika en verkoopt zijn producten via duizenden wereldwijde concessies en warenhuizen.