Van Scandinavië naar de wereld: NN.07 schaalt met precisie en doelgerichtheid

2024 was een belangrijk jaar voor NN.07. Het Deense merk vierde record financiële resultaten, uitbreiding in wereldwijde markten en een toegenomen vraag elders. Nu, halverwege 2025, blijft het team groeien met intentie, waarbij een weloverwogen aanpak wordt gehanteerd voor de volgende stap.

“Het belangrijkste is dat we trouw blijven aan onze langetermijnstrategie; focus op product, selectieve marktuitbreiding en sterke partnerschappen”, vertelde Anders Rahr, algemeen directeur van NN.07, aan FashionUnited in een interview. “We hebben niet geprobeerd alles tegelijkertijd te doen. We hebben jarenlang aan deze basis gewerkt en in veel opzichten was 2024 een doorbraakjaar. Het was een signaal van hoe ver we zijn gekomen.”

Sinds de oprichting in 2007 heeft NN.07 prioriteit gegeven aan wat het een ‘gerichte uitvoering van een internationale strategie’ noemt. Als zodanig komt het grootste deel van de omzet, die vorig jaar een hoge dubbele-cijfergroei liet zien, nu uit markten buiten de thuismarkt Scandinavië. Rahr merkte op dat er een sterke groei te zien is in het Verenigd Koninkrijk, de DACH-regio en de Benelux, maar het zijn de Verenigde Staten die zijn uitgegroeid tot de grootste markt van het merk.

Algemeen directeur van NN.07, Anders Rahr. Credits: NN.07.

“We zijn verschoven van een Scandinavische naar een wereldwijde mentaliteit, en ik denk dat dat eigenlijk de sleutel is geweest, van welke producten we aanbieden tot hoe we als merk spreken”, aldus Rahr. “Dat was zeker een belangrijke mijlpaal, evenals het versterken van onze partnerschappen met top retailers zoals Bloomingdale’s, Nordstrom, Mr. Porter, Harrods en De Bijenkorf in Amsterdam.”

‘We zijn verschoven van een Scandinavische naar een wereldwijde mentaliteit…’

Dergelijke inspanningen vielen samen met de opening van winkels in New York en Londen in 2024, die door Rahr werden omschreven als ‘keerpunten die ons zichtbaarheid en geloofwaardigheid gaven’. “Retail is zo'n krachtige versterker als het goed wordt gedaan”, merkte hij op. “We hebben geleerd dat e-commerce en retail nu volledig met elkaar verbonden zijn in de gedachten van de consument. Ze zien één merk, ongeacht het kanaal dat ze gebruiken.”

NN.07 Gammel Mønt winkel. Credits: NN.07 / Armin Tehrani.

Dit onderstreept verder het belang van omnichannel-ervaringen, waarbij het digitale bestaan van het merk wordt verbonden met de fysieke aanwezigheid, iets wat NN.07 blijft implementeren in de winkels. Voor Rahr bevestigt deze recente ontwikkeling dat retail niet ‘ouderwets’ is, maar juist een kans om nieuwe verbindingen met het merk te creëren, die moeilijk te verkrijgen zijn met slechts een klik.

In de Verenigde Staten is dit bijzonder belangrijk geweest. Klanten in de regio zoeken een zeer hoog niveau van proactieve communicatie, waarbij een klantgerichte focus steeds belangrijker wordt, merkte Rahr op. Ondanks dat het een operationeel andere markt is, is NN.07 consistent gebleven in zijn aanpak, vergelijkbaar met de aanpak in andere markten. Dit is te zien in het behoud van controle over belangrijke ontwerpelementen, zoals stof, pasvorm en afwerkingen, door middel van een gecentraliseerd ontwikkelingsproces en een vertrouwd netwerk van leveranciers, aldus Rahr.

Dit is steeds belangrijker geworden in een zakelijke omgeving die getekend is door zorgen over tarieven, die de mode-industrie sinds de benoeming van president Donald Trump eerder dit jaar op zijn kop hebben gezet. Gevraagd naar de impact hiervan op NN.07, bevestigde Rahr de stabiele vooruitzichten van het merk: “Bij het werken met handel of voortdurende handelsoorlogen moet je altijd waakzaam blijven. Ik geloof dat we met ons bedrijfsmodel op de lange termijn oplossingen zullen vinden, ongeacht de uitkomst. We zijn op een missie om een wereldwijd merk op te bouwen, dus handelen over de grenzen heen is onderdeel van wat we doen.”

NN.07 winkel in New York. Credits: NN.07.

Uitbreiding naar culturele hoofdsteden aan de horizon

Rahr merkte op dat het bedrijfsmodel van NN.07 schaalbaar is, maar toch het vermogen behoudt om een ‘duurzame’ en gematigde groei te garanderen. Vooruitkijkend, met nieuwe winkels en nieuwe markten aan de horizon, verwacht het bedrijf een voortdurende groei in zowel de bovenste als de onderste regel in 2025, terwijl het zich bewust blijft van de evoluerende importheffingen geschillen. Uitbreiding is echter grotendeels gericht op steden die worden beschouwd als ‘culturele hotspots’, in plaats van op landen als geheel, aangezien het opbouwen van lokale relevantie door Rahr als een essentieel onderdeel wordt beschouwd van het betreden van nieuwe markten.

“Onze go-to-marketstrategie is gericht op steden in plaats van landen”, aldus Rahr. “We betreden één stad tegelijk en dan hebben we de juiste lokale strategie met betrekking tot verbindingen met retailers, partners en winkelconcepten. De regio's waar we al actief zijn, bieden veel toekomstpotentieel - met name Europa en de Verenigde Staten. Verderop wordt Azië natuurlijk een onderdeel voor een wereldwijd merk.”

NN.07 kan daarom in de nabije toekomst in meer ‘culturele hoofdsteden’ worden verwacht, hoewel welke steden dat zijn momenteel nog geheim blijft. “We jagen niet alleen groei na om de groei zelf, we bouwen een merk met betekenis. We hebben momentum, maar we gebruiken dat momentum om dieper te gaan, niet alleen breder”, concludeerde Rahr.

NN.07 winkel in Londen. Credits: NN.07.