Van schil tot garen: Achter de schermen bij de cacao-textielindustrie van Taiwan

In de wereld van functionele sportkleding steekt de textielindustrie van Taiwan met kop en schouders boven de rest uit. Een van de leiders in deze sector is niemand minder dan GrandeTex, dat net als zijn portfolio van materialen een veelzijdig bedrijf is. Het bedrijf, dat in 2010 werd opgericht, voert alle pre- en postproductiestappen uit en heeft een uitgebreide reeks prestatiematerialen ontwikkeld voor enkele van de grootste namen in sportkleding.

"Wij zijn oplossingsleveranciers", vat Mel Chen, de algemeen directeur voor wereldwijde bedrijfsontwikkeling van het bedrijf, het eenvoudig samen in een interview met FashionUnited. Bij een bezoek aan het hoofdkantoor van het bedrijf in een buitenwijk van Taipei, is het bedrijf en het rechtlijnige perspectief van het hoofdteam al duidelijk. Achter de entree, waar traditionele houtsnijwerken elke muur sieren, bevindt zich een showroom waar een hele muur met materiaalstalen wordt tentoongesteld, elk zorgvuldig vervaardigd met speciale kenmerken, van anti-muggen tot anti-UV en antibacterieel. "Alle merken hebben verschillende vereisten. Wij kunnen hieraan voldoen en de juiste productiemethode, de juiste stof en de juiste functie vinden", voegt Chen toe.

Spfloe, het merk van GrandeTex dat gebruikmaakt van cacaogaren, Secao. Credits: Spfloe.

Naast een indrukwekkend aantal certificeringen, waaronder Bluesign en Oeko-Tex Standard, die beide de inzet van het bedrijf voor menselijk-ecologische vereisten erkennen, is GrandeTex er vooral trots op een manusje-van-alles te zijn. Het is iets dat Chen blijft benadrukken, naast de trotse bevestiging dat het hele productieproces van GrandeTex lokaal plaatsvindt, in het thuisland Taiwan. Ondanks deze thuisbasis is het bedrijf een van 's werelds grootste spelers op het gebied van functionele textielproducten. Dit geldt trouwens ook voor het land als geheel, met schattingen in de afgelopen jaren die suggereren dat Taiwan zelfs meer dan 70 procent van de wereldmarkt voor dergelijke producten in handen heeft.

Een korte reis door de relatie van Taiwan met de productie van functionele textielproducten

Dit cijfer is misschien onverwacht voor degenen die niet bekend zijn met de industrie van Taiwan, maar het opbouwen van deze gespecialiseerde afdeling binnen textiel is vanaf het begin van de ontwikkeling ervan in de jaren vijftig een kernfocus geweest. Naast de versterking van de eigen economische expansie van het land, maakte de textielindustrie van Taiwan ook een bloei door, waarvan de opleving pas enigszins tot stilstand kwam vóór de jaren negentig, toen goedkope productie in China en Zuidoost-Azië aantrekkelijker werd voor zowel wereldwijde modemerken als lokale bedrijven, waarvan velen naar deze locaties verhuisden ten gunste van meer betaalbare methoden.

Er kwam echter een verschuiving in de vorm van nieuwe op innovatie gerichte overheidsbeleid, die technologisch geavanceerde processen en dus functionele textielproducten naar de voorgrond duwden, waardoor Taiwan in deze nichemarkt kon voorzien. Bij gebrek aan populaire materialen zoals katoen en wol, richtte Taiwan zich op synthetische stoffen. Dit ging hand in hand met de extra versterking van exportgerichte bedrijfsmodellen en een grotere ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), die tegenwoordig als de basis van de industrie van het land worden beschouwd.

"Het tempo van compostering van cacaoschillen is veel langzamer dan de groeisnelheid ervan..." Mel Chen, algemeen directeur voor wereldwijde bedrijfsontwikkeling van GrandeTex

Een resultaat van deze expansieve groei is 'slimme' textielproducten, die klassieke textielproducten combineren met nieuwe technologieën - een concept dat een gevestigde plek heeft in het portfolio van GrandeTex. Naast het meer algemene aanbod van functionele materialen, waarvoor het al merken als sportmerken Bergans, Ternua en Held Bikeway tot zijn klanten rekent, heeft de fabrikant de productie opgevoerd van een textiel dat is samengesteld uit afvalcacaoschillen, waarbij het leunt op deze ijver voor 'slimme' textielproducten.

Dus, waarom cacao? Van proces tot product

Alleen al in het zuiden van Taiwan wordt jaarlijks 2000 ton cacao geëxporteerd, een hoeveelheid die, zo merkt Mel Chen op, overeenkomt met het gewicht van 2000 Afrikaanse buffels. De overvloed aan product is echter niet waar het probleem, en de resulterende oplossing van GrandeTex, ligt. Terwijl 20 procent van het vruchtvlees en de zaden van cacaobonen wordt verwerkt, wordt de resterende schil landbouwafval. "We hebben beperkt land in Taiwan", vervolgt Chen. "Het tempo van compostering van cacaoschillen is veel langzamer dan de groeisnelheid ervan, en het verbranden ervan zou luchtvervuiling veroorzaken."

Voor Eric Chang, de CEO van GrandeTex, was de oplossing duidelijk. GrandeTex ging op zoek naar manieren om afvalstortplaatsen op te ruimen en de schillen te gebruiken als grondstof in textieltechnologie, waardoor een nieuw leven werd gegeven in de vorm van het octrooi-beschermde 'Secao'-materiaal. Sinds de lancering in 2022 wordt de productie van het cacaogaren uitgevoerd in samenwerking met het Taiwan Agricultural Technology Research Institute en wordt er gebruikgemaakt van biologische methodologie om het product te creëren, waarbij het hoge vochtgehalte van de schil wordt benut bij fermentatie en afbraak om een masterbatch te genereren die kan worden getrokken tot een eindgaren. "Deze stappen zorgen ervoor dat de stof kan worden afgebroken door microben in het milieu nadat het op een stortplaats is begraven", voegt Chang toe.

Campagnebeeldmateriaal voor de door de Olympische Spelen geïnspireerde collectie van Spfloe, 'Olympic Dreamers'. Credits: Spfloe.

Het product is afkomstig van lokale Taiwanese cacaoboeren in het zuiden van het land. Net als functionele materialen floreert ook de chocoladesector, met een internationale vraag naar Taiwanese chocolade na de coronapandemie waardoor de sector floreert. Hoewel deze boeren niet echt deel uitmaken van het proces nadat ze hun afval aan Secao hebben geleverd, beïnvloedt het duurzaamheidsaspect hen wel, aldus Chen.

De voorafgaande technische fase is ondertussen goed doordacht door het GrandeTex-team, dat zorgvuldig opmerkt dat Secao, in tegenstelling tot de productie van traditionele vezels, een aanpak volgt die de noodzaak van carbonisatie wegneemt om luchtvervuiling te voorkomen. Het resultaat is een zacht aanvoelend materiaal, vergelijkbaar met de textuur van katoen, en nog steeds doordrenkt met alle verschillende speciale kenmerken die nodig zijn om de op sport gerichte klanten tevreden te stellen.

Momenteel moet het volledig zelfgefinancierde bedrijf nog steeds kleine hoeveelheden nylon en polyester in het eindproduct verwerken, maar het uiteindelijke doel is natuurlijk om een materiaal te maken dat 100 procent cacao is. De uitdaging hierbij is dat cacaoschillen niet direct een vezel bieden, zoals andere materialen zoals katoen dat al doen. De schil zelf is extreem droog en moet worden vermalen om het fabricageproces uit te voeren, wat een verandering in de oplossing zelf vereist. Chen suggereert dat het 10 jaar zou kunnen duren voordat ze dit doel kunnen bereiken.

Campagnebeeldmateriaal voor de door de Olympische Spelen geïnspireerde collectie van Spfloe, 'Olympic Dreamers'. Credits: Spfloe.

De uitrol van een cacaomerk

Hoewel de duidelijke voordelen van Secao in combinatie met de sterke banden van GrandeTex met internationale sportkledingspelers al een recept voor succes zouden moeten zijn voor het innovatieve materiaal, zoals al blijkt uit de worstelingen van lokale Europese duurzame fabrikanten, is de wereldwijde opschaling van het Next Gen-materiaal lastig gebleken. Inspanningen gericht op de klant, zoals een rebranding en een nieuw logo, hebben geholpen om het product esthetisch beter te positioneren, maar om de kwaliteiten van het materiaal verder te demonstreren en te promoten, is GrandeTex begonnen met het lanceren van zijn eigen merk, met Secao als kern van het ontwerpmodel.

'Spfloe', een individueel geëxploiteerd label onder de creatieve leiding van een intern team van drie personen, integreert Secao organisch in zijn door streetwear geïnspireerde ontwerpen, waarbij het multifunctionele bereik van het materiaal wordt getoond met als missie om zowel een eigen consumentenbasis op te bouwen als mogelijke toekomstige klanten voor GrandeTex te verleiden. Het is echter de eerste die in gedachten is bij het ontwerpteam. "We willen functionele kleding herdefiniëren, die soms te sportief kan zijn", aldus Corinna, een van de ontwerpers voor het merk. "We willen functionele stoffen in alle aspecten van iemands leven brengen, zodat je ze bijvoorbeeld zelfs naar je werk kunt dragen."

"We willen functionele stoffen in alle aspecten van iemands leven brengen..." Corinna, een ontwerper achter het merk Spfloe

Campagnebeeldmateriaal voor de door de Olympische Spelen geïnspireerde collectie van Spfloe, 'Olympic Dreamers'. Credits: Spfloe.

Het streven naar draagbare, dagelijkse performancewear weerspiegelt een 'holistische levensstijl'-trend die duidelijk is onder Taiwanese consumenten. Als zodanig is het materiaal te vinden in zowel T-shirts, fietsbroeken en hoodies als jurken, cargobroeken en rokken. Hoewel het merk al een selectie van deze producten online verkoopt, gericht op zijn belangrijkste markt Taiwan, heeft het ook een showroom in Londen, waar het een nauwere band kan opbouwen met zijn gewenste klantenbestand en relevante influencers die in de stad wonen. De relatie met deze geselecteerde personen is opzettelijk nauw, waarbij hun meningen en feedback worden verkregen om vervolgens te informeren over de volgende stap van het merk en de productontwikkeling ervan.

Parijse pop-ups en internationale vakbeurzen in het verschiet

Deze nadruk op de westerse markt zal worden geïntensiveerd wanneer Spfloe samen met andere merken uit Azië en daarbuiten deelneemt aan een pop-upevenement in een Parijse winkel van 5 tot 13 juli, passend samenvallend met de komende Olympische Spelen in de stad. Hier zal het label en zijn team ook een collectie onthullen met als thema het internationale sportevenement, 'Olympic Dreamers'. Dit weerspiegelt niet alleen de individuele intentie van Spfloe om te internationaliseren, maar ook de equivalente missie van zijn moederbedrijf, GrandeTex, waarvoor de internationale markt al een belangrijke weldoener is voor het bedrijf.

Campagnebeeldmateriaal voor de door de Olympische Spelen geïnspireerde collectie van Spfloe, 'Olympic Dreamers'. Credits: Spfloe.

Hoewel er belangstelling is vanuit de interne markt van het thuisland, blijft GrandeTex zijn producten wereldwijd promoten door gebruik te maken van Europese en Amerikaanse textielvakbeurzen waar het meer klanten binnenhaalt in alle domeinen van sport, van golfen tot fietsen tot skiën. In juli zal het bedrijf bijvoorbeeld Texworld in Parijs en Function Fabric Fair in New York bezoeken, voordat het in september naar LA Textile gaat.

Een fascinerende groeimogelijkheid is echter de mogelijkheid om samen te werken met retailers die al chocolade leveren. Zonder de naam van de specifieke retailer bekend te maken, merkte het team van GrandeTex op dat het met een wereldwijd warenhuis had gesproken over het leggen van verbindingen die hun levering van chocolade zouden koppelen aan die van een bijbehorende kledingcollectie met Secao-materiaal. Hiermee kunnen ze volgens Mel Chen "nieuwe verhalen aan klanten vertellen", terwijl ze het aanbod rondmaken met door chocolade geproduceerde kleding. Als dit wordt bereikt, zou zo'n prestatie een opmerkelijke versnelling betekenen in de mogelijkheden voor Next Gen-materialen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling door AI, bewerking en verduidelijking door Caitlyn Terra.