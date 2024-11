Van schoenenbedrijf tot mode-imperium: Kleding nu grootste omzetbron van Omoda

Omoda, van oorsprong een schoenenbedrijf, is uitgebloeid tot een waar mode-imperium. Het Zeeuwse bedrijf startte in 2021 met de verkoop van dames- en herenkleding. De keuze was gemaakt vanuit de visie van de consument die ‘het totaalpakket, de hele outfit’ zoekt. Daarna voegde de Zeeuwse keten er kinderkleding en een eigen modemerk - Notre V - aan toe. En met succes, want kleding blijkt nu de grootste omzetbron van het bedrijf.

Kleding bereikte onlangs een hoogtepunt als het op omzet aankomt. Zo bedroeg kleding in de tweede week van november voor het eerst ruim vijftig procent van de omzet, schrijft Jan Baan, CEO van Omoda, op LinkedIn.

Baan noemt het een ‘ongekende prestatie’ die door het Omoda-team is waargemaakt ‘in een erg competitieve markt en gedurende onstuimige marktontwikkelingen’. Deze prestatie belooft veel goeds voor de toekomst. “We blijven de komende jaren met veel ambitie verder bouwen aan onze propositie en zijn nog lang niet klaar”, aldus de CEO van Omoda.