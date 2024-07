Van seizoensloze kleding tot duurzaamheidscertificaten en een tweedehandsplatform: Hoe is het nu met 10Days?

10Days timmert hard aan haar duurzame weg. Het Nederlandse kledingmerk vindt tijdloze, comfortabele kleding belangrijker dan trends en seizoenen. Duurzaamheid zit in het hart van het bedrijf en het beschikt dan ook over diverse duurzaamheidscertificeringen. Om een steentje bij te dragen aan een groenere toekomst lanceert 10Days het online tweedehands platform ‘Pre-Loved’. FashionUnited drinkt virtueel een kopje koffie met Chief Executive Officer Marie-José Vermin en vraagt haar naar de ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Kun je FashionUnited een korte stand van zaken geven?

“Het gaat goed bij 10Days. We groeien sinds de start van het bedrijf gestaag door, maar sinds 2020 gaat het hard en hebben we onze omzet weten te verdubbelen. Dit had onder andere te maken met de veranderende behoefte van de consument die tijdens de pandemie thuis ging werken. Bovendien zien we dat de consument niet alleen onze kleding, maar ook onze merkwaarden meer waarderen. We zien een duidelijke verschuiving in klanten die kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit.”

“Onze grootste afzetmarkten zijn Duitsland en Nederland. Daar ligt momenteel ook voornamelijk de focus op. Zo werken er in Duitsland nu eigen sales teams in plaats van agenten. Dat gaat heel erg goed.”

“Er heeft de afgelopen jaren ook een professionaliseringsslag plaatsgevonden. Als je groter wordt, moet je ook de systemen vervangen en krijgen medewerkers posities met meer verantwoordelijkheid. We zijn onder andere overgegaan naar een ander ERP-systeem en we hebben onze logistiek geoutsourced. Voorheen deden we dat zelf, maar als je groeit moet je de keuze maken; investeren of uitbesteden. Wij kozen voor dat laatste. Daarnaast namen we onze merkidentiteit onder handen en stralen we nu beter uit wat bij ons past. Kortom, we hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten!”

10Days heeft een wholesale-gedreven strategie. Is dat nog steeds zo?

“Ja! We zijn met name actief in wholesale en we doen een aanzienlijk deel online. Daarbij hebben we de segmentatie in de markt onder de loep genomen. Liggen we in de juiste winkels en tussen de juiste merken? Dat was een belangrijk punt. Duitsland en Nederland zijn, zoals eerder vermeld, onze grootste markten. We zijn daarnaast actief in Oostenrijk, Zwitserland, België, Polen en Spanje. Onlangs hebben we de Franse grens overschreden met een nieuwe agent.”

“We hebben nog steeds twee conceptstores; één op de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam en één in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. In augustus komt er nog een winkel bij, dan openen we een winkel in Maastricht. We hebben ook een outlet in Batavia Stad.”

“We zien deze winkels als een mogelijkheid voor de consument om de totale wereld van 10Days te ervaren. Onze wholesale is een verlengstuk hiervan en heeft geografisch gezien veel meer mogelijkheden voor de consument. Ik sluit niet uit dat we na Maastricht nog een winkel in Nederland openen, maar we zullen waarschijnlijk daarna naar België of Duitsland gaan. We hebben geen strategie om onze eigen retail in Nederland verder uit te breiden.”

Hoe gaat het financieel met 10Days?

“Het gaat goed met 10Days, het bedrijf is volledig in eigen beheer en we zijn financieel gezond.”

Marie-José Vermin, CEO bij modemerk 10Days. Credits: 10Days

Over naar het onderwerp duurzaamheid. Wat voor ontwikkelingen lopen er bij 10Days op dat gebied?

“10Days heeft inmiddels verschillende certificeringen, waaronder GOTS (Global Organic Textile Standard) GRS (Global Recycled Standard) en RAF (Responsible Animal Fibers). We zijn nu ook bezig met een B Corp-certificering.”

“Zo’n 95 procent van onze collectie wordt geproduceerd in Europa. Het grootste deel van onze collecties komt uit Portugal en we produceren ook nog in Litouwen, Roemenië en Servië. Sommige producten zijn wat lastiger om in Portugal te sourcen, zoals accessoires. Die produceren we nu nog buiten Europa. Alle leveranciers worden bewust gekozen en onderworpen aan due diligence.”

“We doen veel aan duurzaamheid, waaronder certificeringen. We hebben het duurzaamheidsbeleid 10Days For Good waar ‘Preloved’ (spoiler) onderdeel van is. Een ander initiatief, 10Days For Good Upcycled, is een samenwerking met twee ateliers in Nederland waar vrouwen werken met een achterstand op de arbeidsmarkt. Daar laten we van artikelen die niet meer kunnen worden verkocht een ander artikel maken. Dit zijn kostbare initiatieven die niet winstgevend zijn te maken op dit moment, maar wel een hoop goodwill opleveren. Het is heel moeilijk om een businessmodel te ontwikkelen dat enkel op dit soort initiatieven is gebaseerd vanwege de hoge kosten die hiermee gaan gemoeid. 10Days doet dit soort initiatieven daarom naast de bestaande business.”

“Je zal als bedrijf een gezonde mix moeten hebben van activiteiten die geld opleveren om kosten te kunnen dekken en activiteiten die minder opleveren, zoals een aantal projecten, die bijdragen aan verduurzaming.”

Met het oog op groeiende fast fashion giganten, maar ook toenemende duurzaamheidsinitiatieven: Hoe kijkt u nu naar de mode-industrie?

“Ik denk dat er goede ontwikkelingen zijn. Er is een focus op de mode-industrie. Men weet dat er zaken moeten veranderen en verbeteren, maar dat er nog een lange weg te gaan is. Ik geloof dat er op de lange termijn verbetering in komt. We moeten ons ook realiseren dat niet iedereen dure kledingstukken kan kopen. Aan duurzamere items zit eenmaal een hoger prijskaartje. Door de komst van tweedehands platformen zie je wel een grote verschuiving. De consument koopt bewuster, minder vaak nieuw en meer tweedehands.”

10Days lanceert 10Days For Good Pre-Loved. Credits: 10Days

Over tweedehands platforms gesproken: 10Days lanceert een eigen marktplaats ‘Preloved’. Wat houdt dit in?

“Het is een online platform, waarbij consumenten de mogelijkheid hebben gedragen items door te verkopen. Het doel ervan is om de levensduur van onze kledingstukken te verlengen. Het initiatief 10Days For Good Pre-Loved, waarbij consumenten gedragen 10Days-items voor doorverkoop in kunnen ruilen tegen een 10Days tegoedbon, is vorig jaar al gestart in onze eigen winkels. We willen nu graag een grotere consumentengroep bereiken en dat bereiken we door dit online initiatief.”

“Het in- en verkoopproces van 10Days Pre-Loved werkt simpel. De consument kiest online welke items zij in wilt sturen, vervolgens toont het systeem een bod van vergoeding en na acceptatie hiervan ontvangt de verkoper een gratis verzendlabel. Wanneer de items door het expertteam zijn gecontroleerd en geverifieerd, wordt de afgesproken vergoeding direct in waardebonnen uitgekeerd. Deze waardebonnen kunnen worden uitgegeven op de officiële 10Days webshop.”

“Als een kledingstuk niet aan de eisen voldoet, neemt Reverse.Supply contact op met de afzender en vraagt wat er met de items moet gebeuren. Daar zijn twee opties voor: terugzenden op kosten van de consument of het item overdragen aan de recyclingpartners van Reverse.Supply. We doen drie pogingen om contact te krijgen met de consument. Als contact uitblijft, wordt het item automatisch gerecycled.”

Steeds meer modemerken starten een eigen tweedehands platform op. Hoe kijkt u naar deze trend?

“Ik denk dat dit een signaal is dat we allemaal erkennen dat onze kledingkast te vol ligt met items die we niet meer dragen en dat het niet altijd nodig is iets nieuws te kopen. Ik vind het een goede beweging, want de consument wordt hierdoor bewuster gemaakt van het feit dat we niet alles weg moeten gooien. Het is één van de initiatieven die een modemerk kan nemen om de mode-industrie iets minder vervuilend te maken.”

Er zit ook een keerzijde aan tweedehands platformen. Zo worden er bijvoorbeeld veel fast fashion items aangeboden die niet of slechts een paar keer zijn gedragen.

“Ik denk dat er altijd een keerzijde zit aan ieder initiatief. Juist doordat er zoveel verschillende initiatieven zijn, krijgen we meer inzicht in de hele keten. Het kan altijd beter, maar om daarom niets te doen, vind ik geen optie. Alles is beter dan helemaal niets.”

Tot slot: Wat is jouw grote 10Days-droom?

“Wij willen hét ‘feelgood comfort wear’-merk in Europa zijn. Dat willen we bereiken door focus te houden en land voor land te veroveren. Onze focus ligt nu op Duitsland en Nederland, maar we gaan stap voor stap naar andere landen toe. Wellicht openen we in de toekomst ook wat winkels in België en Duitsland. Die mogelijkheden zijn we nu aan het onderzoeken.”