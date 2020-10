Van Uffelen Groep bereikt overeenstemming: 30 winkels van Expresso en Claudia Sträter blijven open

Na de overname vorige maand van Claudia Sträter en Expresso meldt de Van Uffelen Groep in een persbericht dat zeker dertig winkels open kunnen blijven. Het bedrijf is er in geslaagd een overeenstemming te bereiken met een groot aantal verhuurders van winkels onder de namen Claudia Sträter en Expresso. De modeketen uit Delft heeft tot nu toe aan ruim tweehonderd medewerkers in die winkels een nieuwe arbeidsovereenkomst kunnen aanbieden, aldus het persbericht.

Veel retailers willen Claudia Sträter en Expresso blijven verkopen

Op 22 september maakte de Van Uffelen Groep bekend de merken Expresso en Claudia Sträter te hebben overgenomen van NXT-Fashion. Hun doel was om Expresso en Claudia Sträter weer op te bouwen tot gerenommeerde en onderscheidende merken. “Het zou zonde zijn als deze twee mooie Nederlandse merken verloren zouden gaan”, zei Pieter Cox, directeur van de Van Uffelen Groep, na de overname. Ook nu reageert Cox op het akkoord: “We hebben de afgelopen weken gemerkt dat veel retailers deze merken graag willen blijven verkopen”, zegt Cox nu. “Daarom is het belangrijk dat zij snel kunnen beschikken over de najaarscollecties van Expresso en Claudia Sträter. Vanaf volgende week verwachten wij de eerste leveringen vanuit de producenten.” De webshop en internetsite van Claudia Sträter en Expresso zijn nog niet in de lucht. “Aan de herstart daarvan wordt op het ogenblik met man en macht gewerkt”, aldus Cox. “Maar dat zal nog wel een paar weken duren.”

Beide merken blijven los van de winkels van Van Uffelen functioneren.

Beeld: Claudia Sträter