Van Uffelen neemt Van der Kam in Friesland over

Moderetailer Van Uffelen neemt dames- en herenmoderetailer Van der Kam in Friesland over, dat maakt Pieter Cox, directeur van Naura Group, waar Van Uffelen onder valt, bekend via LinkedIn. Hiermee zet Van Uffelen voor het eerst voet aan de grond in Friesland.

Van der Kam zal vanaf 1 september onderdeel worden van Van Uffelen. “In 160 jaar heeft Van der Kam een prachtige naam opgebouwd als stabiel en betrouwbaar bedrijf voor haar medewerkers, klanten en leveranciers”, schrijft Cox.

“Ik kan alleen maar trots zijn dat de familie Van der Kam met deze achtergrond het vertrouwen in ons stelt om hun goedlopende vestigingen in Heerenveen en Leeuwarden door te zetten. We zullen dan ook niet meteen de handelsnaam veranderen in ‘Van Uffelen’, maar daar rustig onze tijd voor nemen.” Het personeel wordt behouden en Cox hoopt dat zij zich snel thuis zullen voelen.

Van der Kam Amersfoort, Gouda en Zutphen zijn geen onderdeel van deze overname.