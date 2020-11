Van Uffelen: “We willen eerst Claudia Sträter en Expresso leren kennen”

De naam Van Uffelen zal niet iedereen evenveel zeggen. Ondanks dat heeft de Nederlandse modeketen toch al 46 winkels in het portfolio, mede door diverse overnames de afgelopen jaren. Afgelopen september kwam het bedrijf in het nieuws vanwege de overname van de merken Claudia Sträter en Expresso. CEO Pieter Cox verschijnt eigenlijk nooit in de media maar stond FashionUnited toch telefonisch te woord over de recente overnames, de coronacrisis en gezelligheid in de winkels.

Van Uffelen wordt in 1945 opgericht door de heer Van Uffelen in Delft. In 2006 is er echter geen opvolger voor het bedrijf en krijgt Pieter Cox de kans de keten over te nemen. “Ik had nooit gedacht dat het de omvang zou krijgen die het nu heeft,” zo vertelt de CEO tijdens het gesprek. Van Uffelen breidde onder de leiding van Cox uit dankzij onder andere (gedeeltelijke) winkel-overnames van Hamberg Mode, Piet Zoomers, Houtbrox en Schomaker Mode. “Bij elke overname wil ik het bedrijf eerst onder controle krijgen en de mensen leren kennen. Dat is al een uitdaging op zich,” zo vertelt de CEO. “Iedere winkel krijgt veel vrijheid. We willen winkels begeleiden, niet controleren. Veel van de mensen die vaak al twintig of dertig jaar bij de zaken werken blijven ook aan na de overname.” De winkels blijven mede hierdoor herkenbaar voor de bewoners van de stad waarin ze gevestigd zijn. “Elke winkel heeft zijn eigen DNA.”

De meest recente overname is niet van winkels, maar van twee modemerken. De Van Uffelen Groep nam Claudia Sträter en Expresso over nadat modeondernemer Martijn Rozenboom ze met NXT Fashion had gekocht uit de failliete boedel van FNG. Rozenboom heeft ze nog geen drie weken in handen als hij een deal maakt met Van Uffelen. Op het moment van de overname in september gaf Cox al aan dat het zonde was als de twee Nederlandse merken zouden verdwijnen. “Niet alleen in het assortiment van Van Uffelen, maar ook in de winkelstraat en voor andere retailers,” zo vertelt hij tijdens het telefonische gesprek.

Van Uffelen CEO: We hebben Claudia Strater en Expresso gekocht voor wat ze zijn”

Het is voor het eerst dat Van Uffelen merken overneemt, iets dat niet per se op de planning stond. Van Uffelen heeft geen ervaring met kledingproductie mede omdat het geen eigen merken heeft of private label doet. Dit zal ook zo blijven, zelfs met de overname van Claudia Sträter en Expresso. “Van Uffelen en Claudia Sträter en Expresso zijn aparte werelden voor mij,” aldus Cox. “De ontwerp- en product management teams hebben ook de overstap naar ons gemaakt met de overname.” Ook zullen de bedrijven onafhankelijk blijven opereren. “Natuurlijk hebben ze wat aandacht nodig, maar dat heeft elk bedrijf. We hebben ze niet overgenomen om ze compleet te veranderen, we hebben ze overgenomen voor wat ze nu zijn.”

Van Uffelen is volgens Cox een echt handelsbedrijf. “Het is een principiële keuze geweest om geen eigen productie te doen. We hebben hierdoor minder marge, maar ook minder kosten. Daardoor hebben we een lage overhead.” De CEO benadrukt dat Van Uffelen dus niet zelf gaat produceren, maar de twee merken wel. “Het is belangrijk dat de merken zelfstandig blijven bestaan naast Van Uffelen. Retailcultuur en merkcultuur verschillen veel van elkaar.”

Claudia Sträter en Expresso behouden ook eigen winkels. Op dit moment is er al een akkoord met 30 winkels zo meldde Van Uffelen recent. “Ik verwacht dat we met 35 winkels op de lange termijn verder gaan,” zo legt Cox uit. “Nu zijn er nog wel meer winkels open die de komende maanden zullen sluiten. De huur die zij willen hebben of aan andere vragen, kunnen wij niet betalen. We willen ons niet meteen uit deze winkels terugtrekken omdat de eigenaar dan met een leeg pand zit en we niet per se uit die steden weg willen. Daarom gaan we daar pas later weg en als deze vestigingen dan wegvallen zijn er nog 35 winkels over.” De winkels die uiteindelijk open blijven krijgen op termijn wel een update, maar het staat niet op de korte termijn planning van Cox. “Bij Claudia Sträter en Expresso zijn productie, creativiteit en merkbeleving op dit punt belangrijk. Over twee jaar zal er vast wat veranderd zijn in de winkels maar dat heeft nu geen prioriteit.”

Van Uffelen gaat voor gezelligheid, kwaliteit en Hollandse betrouwbaarheid

Het bedrijf uitbreiden ten tijde van een pandemie is een opmerkelijke stap. Cox geeft aan dat Van Uffelen er goed voor staat en ook een vliegende start had dit jaar. “De eerste maanden van 2020 waren de beste start van het jaar die we in tijden hebben gehad. We zaten in een positieve flow. We zagen de pandemie allemaal aankomen, maar uiteindelijk doe je op zo’n moment toch nog te weinig, zo weten we nu achteraf. Er heerste verwarring en een soort verlamming. Ook voelden de medewerkers zich niet veilig, dus hebben we besloten de winkels dicht te doen, ook anticiperend op een verplichte sluiting die uiteindelijk niet kwam,” zo licht de CEO toe. De winkels gingen na een korte periode voorzichtig weer open met alle maatregelen vandien. “Het herstel was eigenlijk veel beter dan we hadden verwacht. Natuurlijk is 2020 een jaar dat we snel willen vergeten, maar het ging in verhouding zeker niet slecht.” Het feit dat de kleinere steden minder last hadden van de terugloop aan passanten dan de grote steden in Nederland heeft ook zeker meegeholpen, beaamt Cox. Van Uffelen zit veelal in kleinere plaatsen. “Maar zelfs toen de besmettingen in het Oosten een stuk minder waren als in het rest van het land, was het niet dat deze winkels het beter deden dan de anderen. Door de coronamaatregelen was er een algemene impact op de omzet. Hoe groter de steden, hoe meer last.”

Ook de start van het najaarsseizoen was anders dan normaal. In de winkels lag minder nieuwe collectie. Deels omdat Van Uffelen leveringen naar achter hadden geschoven maar ook omdat de collecties die besteld waren vertraging hadden opgelopen omdat ook alle fabrieken aan het begin van het jaar stillagen. “Het doorschuiven van de leveringen had uiteindelijk niet gehoeven,” aldus Cox terugkijkend op de maanden augustus en september. Voor het aankomende voorjaar en zomerseizoen is ook voorzichtiger ingekocht in vergelijking met andere jaren. “Maar als je niet genoeg hebt inkoopt kun je ook nooit de resultaten van 2019 evenaren. Als je 20 procent van het assortiment mist kun je ook niet honderd procent van de omzet van een vergelijkbaar jaar halen,” zo zegt Cox terecht.

Wanneer FashionUnited de CEO vraagt naar de planning voor de komende jaren geeft hij aan dat het gaat om de kansen die er liggen. Het bedrijf doet het goed en wil niet groeien omdat het ‘moet groeien’. “Soms openen we in een jaar veel winkels en andere jaren weer helemaal geen. We groeien niet omdat we een doelstelling hebben dat we elk jaar zoveel winkels willen openen of aan het einde van een bepaald jaar zoveel vestigingen willen.” Van Uffelen wil er vooral zijn voor de bewoners van de plaatsen waarin het gevestigd is. “Mensen moeten op hun gemak zijn en de winkels moeten gezelligheid uitstralen.” Hoe groot het imperium van Van Uffelen ook mag worden, de keten draait om drie dingen: gezelligheid, kwaliteit en Hollandse betrouwbaarheid.